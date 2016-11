Der Kurs in Dubai zählt nicht unbedingt zu den Favoriten von Bernd Wiesberger. Dennoch bewies der 31-Jährige beim Tour-Finale seine Klasse und bestätigte die tolle Form der letzten Monate. Dabei startete er solide, aber nicht wirklich fulminant in das letzte Turnier auf der European Tour in dieser Saison.

Der 70 an Tag eins folgte aber eine starke Runde zwei, wo Wiesberger auf 14 und 18 sogar ein Eagle gelang. Am Ende verschaffte eine 67er-Runde Rang vier und somit eine tolle Ausgangsposition für das Wochenende. Der Moving Day gestaltete sich für Wiesberger als stabil, aber die eine oder andere Chance ließ der Oberwarter aus. Wieder leuchtete die 70 am Ende des Tages auf.

Von Position acht aus startete Österreichs bester Golfer in den Finaltag, wo er auf den Front Nine so richtig in Fahrt kam. Vier Birdies in Folge (Loch fünf bis acht) brachten Wiesberger auf Augenhöhe mit dem englischen Führungsduo Matthew Fitzpatrick und Tyrell Hatton. Das Bogey auf der neun wurde umgehend auf der zehn mit einem Schlaggewinn ausgebessert.

Drei weitere Birdies sorgten dafür, dass Wiesberger drei Löcher vor Ende nur noch ein Schlag auf die beiden Engländer fehlte. Auf der 16 hingegen kassierte er ein Doppel-Bogey, das alles Siegchancen zunichtemachte.

Am Ende rettete Wiesberger mit vier Schlägen Rückstand (13 unter Par) den geteilten vierten Platz ins Ziel. Damit sicherte er sein Vorhaben, in den Top 50 der Weltrangliste zu bleiben, souverän ab. Den Sieg sicherte sich Fitzpatrick einen Schlag vor Hatton.