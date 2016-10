Doch der 31-Jährige hat heuer noch mehr vor, vier hoch dotierte Bewerbe stehen noch auf seinem Turnierplan. Den Anfang macht Shanghai in der kommenden Woche, den Abschluss bildet der Weltcup in Melbourne gemeinsam mit Martin Wiegele ab 24. November.

Zweimal Zweiter, Fünfter und Siebenter war Wiesberger bei seinen jüngsten vier Starts auf der Europa-Tour. Diese starke Form will er auch in China ausspielen. Im letzten Turnier der WGC-Serie (zweithöchste Kategorie nach den Major-Turnieren) darf er dank des Vorrückens in den Kreis der besten 50 der Weltrangliste (46. Platz) antreten. Zwischenzeitlich war der Burgenländer heuer an die 63. Stelle abgerutscht.

"Ich sehe keinen Grund, warum ich mich mit guten Ergebnissen nicht weiter verbessern soll", erklärte Wiesberger am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wien. Den Top 50 auch am Jahresende anzugehören sei enorm wichtig. Denn das ermöglicht die Teilnahme am Masters. "Ich spiele sehr gerne in Augusta", bekräftigte Wiesberger.

Schläge entspannter in Angriff genommen

Ein verbessertes kurzes Spiel, mehr verwertete Putts habe seine jüngste Steigerung ermöglicht. Dank des gewonnenen Vertrauens habe er die Schläge davor entspannter in Angriff nehmen können, betonte der Oberwarter.

Mit dem wieder erstarkten Selbstvertrauen ("Die letzten vier Wochen waren das beste Mentaltraining") hält Wiesberger bei den kommenden Konkurrenzen mit Dotationen zwischen 7 und 9,5 Millionen Dollar weitere gute Platzierungen für möglich. In der Saisonwertung der Europa-Tour (Race to Dubai) ist er mit 1,364 Millionen Euro Preisgeld brutto Zwölfter.

Die verpassten Cuts in den jüngsten drei Major-Turnieren hat Wiesberger abgehakt. "Das war in der Zeit, in der mein Spiel am anfälligsten war und ich nicht die beste Leistung gebracht habe. Aber jetzt freue ich mich auf das WGC-Turnier", versicherte Wiesberger.

Turniere entscheiden über 2017

Sein Abschneiden in den kommenden drei Turnieren - nach Shanghai folgen Antalya und Dubai, zwei der drei Bewerbe der Tour-Finalserie - wird auch über die Starts in der Saison 2017 entscheiden. Derzeit sei es für eine exakte Planung noch zu früh, meinte Wiesberger.

Der Gewinner von vier Tour-Turnieren will bis Ende April auf der Europa-Tour spielen. Weitere Einsätze seien abhängig von der Qualifikation für das Masters und das WGC-Turnier in Mexiko (für Top 20 der Tour-Jahreswertung).

Rund um die Major-Turniere in den USA will Wiesberger 2017 so wie heuer neuerlich auf der US-PGA-Tour spielen. Die European Tour sei seine Heimat-Tour - da sitzt er seit dem Vorjahr auch in der Spielervertretung - "aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich mit Sicherheit versuchen, das Membership auf der US-Tour zu schaffen", erklärte Wiesberger. Das sei sicher ein Ziel für die nächsten paar Jahre.