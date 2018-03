Wiesberger zum Start in Mexiko mit zwei über Par .

Bernd Wiesberger ist der Start in das erste von vier Turnieren der World Golf Championships 2018 in Mexiko-City nicht geglückt. Der Österreicher benötigte am Donnerstag beim mit 10 Mio. Dollar dotierten Event (Par-71) 73 Schläge und belegte damit vorerst nur den geteilten 49. Rang.