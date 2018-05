Für Bernd Wiesberger läuft das Jahr 2018 bislang nicht richtig rund. Sportlich liegt der Südburgenländer hinter seinen Erwartungen und nun stoppte ihn eine Verletzung auf seinem Weg zurück in die Top-50 der Weltrangliste.

Bei einer Golfrunde in Schönborn zog sich Wiesberger in der vergangenen Woche einen Anriss der Sehne im linken Unterarm zu. Ärgerlich, weil er nur einen Tag zuvor die Einladung für die Rocco Forte Open in Süditalien erhielt. Die sollten als Ersatz für die verpasste Players Championship dienen. Jetzt heißt es allerdings Pause statt Golfspielen. Und die erzwungene Auszeit könnte für den besten österreichischen Golfer so lange wie noch nie ausfallen.

Zwangspause bis zu drei Monaten möglich

Bis zu zwölf Wochen stehen dabei im Raum. „Fakt ist, dass nichts riskiert wird. Lieber das eine oder andere Turnier mehr auslassen als eine chronische Sehnen-Verletzung zu riskieren“, so Manager und Vater Klaus Wiesberger.

Aktuell trägt Bernd eine Gipsmanschette, die in der nächsten Woche abgenommen wird. Dann kann er mit der Handgelenks-Therapie beginnen. Eine konservative Behandlung ist deshalb möglich, weil es sich nicht um einen kompletten Riss handelt. Dieser hätte sogar eine Operation erforderlich gemacht.

Logisch, dass nun mehrere Turniere — darunter wohl auch das nächste Major (US Open) — nicht gespielt werden können. „Wir müssen das so hinnehmen. Bernd ist bislang in seiner Karriere von gröberen Verletzungen verschont geblieben.“ Via Facebook zeigte sich Bernd Wiesberger optimistisch: „Der Fokus liegt auf einer vollständigen Genesung, und stärker als zuvor zurückzukommen.