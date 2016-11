Österreichs Nummer eins konnte das große Ziel beim Race to Dubai-Finale, dem World Tour Championship in Dubai, umsetzen. Nach soliden 70er-Runden zum Auftakt und am Moving Day sowie einer starken 67 am zweiten Tag, startete Bernd Wiesberger von Rang acht in die finale Runde.

Vier Birdies in Folge (Loch fünf bis acht) brachten den Oberwarter auf Augenhöhe mit dem englischen Führungsduo Matthew Fitzpatrick und Tyrell Hatton. Das Bogey auf der neun wurde umgehend auf der zehn mit einem Birdie ausgebessert.

Siegchance erst im Finish verspielt

Drei weitere Birdies sorgten dafür, dass Wiesberger drei Löcher vor Ende nur noch ein Schlag auf die beiden Engländer fehlte. Auf der 16 hingegen kassierte er ein Doppel-Bogey, das alle Siegchancen zunichtemachte.

Am Ende blieb Wiesberger mit vier Schlägen Rückstand (13 unter Par) der geteilte vierte Platz. Damit sicherte er sein Vorhaben, in den Top-50 der Weltrangliste zu bleiben, souverän ab. Den Sieg holte sich Fitzpatrick einen Schlag vor Hatton.

Finanziell lukratives Finalwochenende

Neben dem großen Ziel, den Top-50, streifte der Südburgenländer auch zusätzliches Preisgeld ein. Für Rang vier gab es 400.000 Dollar und für seinen neunten Platz im Race to Dubai weitere 275.000 Dollar.

Neben dem finanziell lukrativen Wochenende macht auch der Blick auf die Weltrangliste Spaß. Bernd Wiesberger wird sich von 46 deutlich nach vorne verbessern und damit am Jahresende auch in den Top-50 bleiben. Weiter geht es für den Österreicher mit einem Team-Bewerb. Ab morgen, Donnerstag, spielt er in Australien gemeinsam mit Martin Wiegele im Rahmen des World Cup of Golf im Kingston Heath GC von Melbourne.