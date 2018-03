Für Lena Grabowski, die schon im letzten Jahr bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Kopenhagen Erfahrungen auf großer Bühne sammelte, geht der Erfolgslauf auch heuer weiter. Schaffte die Parndorferin die Quali für die EM 2017 noch am letzten Drücker, blieb diesmal das lange Zittern aus.

Schon bei der ersten Gelegenheit am vergangenen Wochenende beim Multinations-Meeting in Graz löste die 15-jährige Schwimmunion Neusiedl-Athletin das Ticket für die EM in Glasgow, die im August stattfindet.

In ihrer Paradedisziplin, den 200 Metern Rücken, war sie eine Klasse für sich. Mit einer Zeit von 2:15,37 Minuten verbesserte sie den Österreichischen Juniorenrekord, holte den Sieg und unterbot die Norm für die EM. „Das ist natürlich für die kommenden Aufgaben einfacher, wenn man das EM-Ticket schon in der Tasche hat“, strahlte Grabowski.

Auch bei der Weidenerin Elena Guttmann – sie schwimmt für SVS Schwechat – war Freude und Aufatmen nach dem Bewerb in Graz angesagt. Die frischgebackene BVZ-Sportlerin des Jahres aus dem Bezirk Neusiedl/See schwamm die 200 Meter Brust in einer Zeit von 2:33,17 Minuten. Das bedeutete Platz drei und das Ticket für Glasgow. Vor dem großen EM-Höhepunkt geht es für beide im Juni noch zur Junioren-EM nach Helsinki.