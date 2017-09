Der 34-jährige Grasskiweltmeister (am Freitag verteidigte er seinen Titel im Slalom) setzte in seinem letzten Rennen – er beendet bekanntlich seine aktive Laufbahn – noch einmal ein Highlight und holte sich bei der Weltmeisterschaft in Kaprun Silber im abschließenden Riesentorlauf.

Sechs Hundertstel fehlten am Ende auf den Tschechen Jan Gardavsky, der sich Gold holte. Sei’s drum. Mit Bronze in der Super-Kombination, Gold im Slalom sowie Silber im abschließenden Riesenslalom hat der Athlet des SC Neudörfl einen fantastischen Karriere-Abschluss geschafft.

Pech hatte diesmal Kristin Hetfleisch. Sie verpasste als Vierte Edelmetall nur knapp.

