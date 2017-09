Der 34-Jährige holte sich in seiner Paradedisziplin Slalom die Goldmedaille. Somit gelang Stocker die Titelverteidigung, nachdem er 2015 erstmals Weltmeister geworden war.

„Eine Medaille ist das Minimalziel“, stellte der sympathische Sportpool Burgenland-Athlet vor der Heim-WM in Österreich noch klar. Weil die Dichte im heurigen Jahr gar so groß sei, könne man nicht von Haus aus einen Medaillenregen erwarten. Dass Stocker nach Bronze in der Super-Kombination nun auch Gold holte, ist aber gleichbedeutend mit dem glanzvollen Abschluss seiner tollen Karriere.

Letzte Chance im Riesentorlauf

Nicht nur das: Am Samstag hat der SC Neudörfl-Athlet die Chance, im Riesentorlauf noch einmal nachzulegen. Bei seinem letzten Rennen kann Michi Stocker jedenfalls völlig befreit aufgeigen – kein Wunder, mit Gold und Bronze im Säckel.

Bei den Damen landete die Oberdorferin Kristin Hetfleisch diesmal auf dem undankbaren vierten Platz. Am Ende fehlten der 20-Jährigen gerade einmal 18 Hundertstel Sekunden auf Bronze. Hetfleisch (sie gewann bereits Bronze im Super-G) hat aber ebenfalls noch im Riesenslalom – ihrer stärksten Disziplin – die Chance auf Edelmetall.

Der Riesentorlauf geht sowohl bei den Männern, als auch bei den Frauen, am Samstag über die Bühne.