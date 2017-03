Das ÖEKV-Duo belegte unter 29 Paaren Rang 18, für den Aufstieg wäre ein Platz unter den Top-16 nötig gewesen. Damit wurde es zumindest vorerst nichts mit dem erhofften Olympia-Ticket, die zweite und letzte Chance für Ziegler/Kiefer gibt es im September bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf.

"Unsere Trainings waren zuletzt sehr gut, wir konnten unsere Leistung gut abrufen. Dass es bei so vielen Top-Paaren am Start schwierig sein wird, unser WM-Ziel zu erreichen, war uns bewusst", sagte Ziegler in einer Aussendung des Verbands. "Es ist ein guter 18. Platz, dennoch sind wir natürlich enttäuscht, dass es nicht für eine Final-Teilnahme gereicht hat. Aber wir werden bei der Nebelhorn Trophy noch einmal alles geben."

Ergebnisse Eiskunstlauf-WM - Kurzprogramm Paarlauf (Top 16 am Donnerstag in der Kür): 1. Sui Wenjing/Han Cong (CHN) 81,23 Punkte - 2. Aliona Savchenko/Bruno Massot (GER) 79,84 - 3. Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morosow (RUS) 79,37. Weiter: 18. (nicht für die Kür qualifiziert) Miriam Ziegler/Severin Kiefer (AUT) 61,01