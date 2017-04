Grenzenloses Schwimmvergnügen und ein attraktives Rahmenprogramm verspricht von 23. bis 25. Juni 2017 das nunmehr bereits fünfte „Schwimm Festival Neusiedler See“ in der Seearena von Mörbisch.

Bei einer Schifffahrt entlang der Schwimmrouten präsentierten Sportreferent Landeshauptmann Hans Niessl, Bürgermeister Jürgen Marx aus Mörbisch, Bürgermeister aus Illmitz Alois Wegleitner, Organisator Andreas Sachs, ASVÖ-Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits und Verena Bittner vom Kinderhilfsfonds die Highlights der diesjährigen Veranstaltung, denn auch für heuer haben sich die Verantwortlichen wieder einige Neuerungen einfallen lassen.

„Der Neusiedler See ist die wichtigste Tourismusmarke des Burgenlandes. Ein derartiges Top-Event, das gut in die Gänge gekommen ist, das einen zukunftsweisenden Weg beschreitet, gilt es zu forcieren, denn unser Ziel ist es, Gäste hierherzubringen, Übernachtungen zu generieren und Nachhaltigkeit zu erzielen, damit die Wertschöpfung im Land bleibt. Dieses Schwimm Festival ist als Impulsgeber ein herausragendes Beispiel für die positive Vernetzung von Sport, Tourismus und Kultur mit Potential nach oben. Mit diesem Top-Event, das als Projekt von unten gewachsen und stets offen für Erneuerungen ist, wird ein ganz wesentlicher Beitrag dazu geleistet, dass sich der Neusiedler See als der Sportsee Mitteleuropas positionieren kann“, betonte Sportreferent und Landeshauptmann Hans Niessl.

„Klassiker“ Seequerung ist zurück

Der Event startet am Freitag mit dem zweiten Burgenländischen Schulaquatlon und einer Charityaktion zugunsten kranker Kinder in Österreich. Wieder aufgenommen im Programm wurde die 3,5 km lange Seequerung von Illmitz nach Mörbisch. Dieser Programmpunkt findet am Samstagvormittag statt und wird mit Sicherheit ein Highlight in diesem Jahr sein. Neu dabei ist das Stand Up Paddeln über 3,5 km und 5 km. Das bewährte Programm für Top-, Breiten- und Kids Sportler bleibt unverändert. Zehn verschiedene Bewerbe mit 13 unterschiedlichen Distanzen von 500 m bis 5 km lassen praktisch keinen Schwimmwunsch offen – für Top-, Breiten- und Kids Sportler.

Topschwimmer am Start

„Auch die Europameisterschaften der Global Swim Series werden im Rahmen des Schwimm Festivals ausgetragen und bringen die nationale Elite und internationale Topathletinnen und Topathleten an den Start“, freut sich Veranstalter Mag. Andreas Sachs. Die Königsdisziplin über 5 km – beim LDPOOL Open Water Bewerb – ist ein besonderes Naturerlebnis im Nationalparkambiente des Neusiedler Sees für die leistungsorientierten Schwimmer und wird am Sonntag ab 9:30 Uhr über die Bühne gehen. Über 800 Starter aus 29 Nationen werden zu diesem Event erwartet.

Die wichtigsten Infos zu den Schwimmsport-Veranstaltungen, zum Rahmenprogramm und die Einzelheiten zur Anmeldung sind unter www.schwimmfestival.at abrufbar.