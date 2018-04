Die Austria zählte bis vor kurzem nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des SV Mattersburg. Dieser Eindruck hat sich in dieser Saison gedreht. Nach einer 1:3-Heimpleite im Sommer 2017 setzte sich die Mannschaft von Gerald Baumgartner am 5. November in Wien 3:1 durch, im Februar 2018 folgte noch ein 2:1-Sieg vor heimischer Kulisse.

Nun geht es am Samstag (16 Uhr) zum vierten Duell, das wieder im Happel-Stadion steigen wird. Und dieses Spiel birgt durchaus Brisanz, denn: Austria als Sechster und Mattersburg als Siebenter liegen mit 39 Punkten gleichauf mit sieben Zählern Rückstand auf die Admira. Die Südstädter sitzen als Fünfte derzeit auf dem fixen Europa-League-Platz, schwächelten aber punktemäßig.

Trainer Gerald Baumgartner: „Wenn wir gewinnen, dann lebt die Chance weiter. Es ist schon klar, dass wir mit der Austria einen schweren Gegner vor der Tür haben, aber wir klammern uns an den Strohhalm. Und es ist eine riesige Herausforderung.“

Wie es in Wien geht, machten die Burgenländer schon im November vor. Damals gelang Mattersburg nach einer Serie von elf sieglosen Spielen der erste Dreier, danach ging es auf die Überholspur. Auch jetzt könnte Grün-Weiß mit einem Sieg zumindest einmal wieder an den Violetten vorbeiziehen.

Schlecht drauf sei die Mannschaft von Baumgartner auch nach der letzten Woche, wo erst der ÖFB-Cup-Halbfinal-Thriller gegen Salzburg und am Samstag das 1:1 gegen Schlusslicht St. Pölten folgten, nicht. Patrick Bürger traf in Minute 95 zum Ausgleich. „Das freut mich wirklich sehr für ihn. Super, dass gerade Patrick das Tor gelungen ist, der zuletzt nicht oft drangekommen ist“, so der Coach über den 30-jährigen Bad Tatzmannsdorfer.

Dass es gegen St. Pölten nicht zu drei Punkten gereicht hat, lag laut Baumgartner daran, dass „wir die Big Points nicht gemacht haben, das war auch gegen Salzburg so.“ Ein Aspekt störte den Trainer trotzdem: „Gerade gegen eine Mannschaft wie St. Pölten müssen wir gegen den Ball gescheiter agieren, damit die Null steht. Beim Gegentor hat sich der eine auf den anderen verlassen, das war zu wenig. Dafür hat die Mannschaft Salzburg im Cup 120 Minuten lang vom Tor weggehalten.“

Chancen auf Europa? „Warum nicht“?

Personell jagte in der vergangenen Woche jener Spieler von Beginn weg über den Platz, der in dieser Saison mehrere Monate lang verletzt ausgefallen war: Florian Hart. Der Oberösterreicher wurde im zentralen defensiven Mittelfeld an der Seite von Regisseur Jano aufgeboten und war laut Trainer „die Entdeckung der Woche“.

Vor der Verletzung war Hart rechts in der Viererkette gesetzt, nun spulte er in der Mitte sein Pensum ab. Gerald Baumgartner fand lobende Worte: „Ich wollte neben Jano nicht nur einen zweikampf- und laufstarken Akteur aufbieten, sondern auch einen spielstarken. Er hat diese Position hervorragend ausgefüllt, auch unter Druck gut agiert.“

Hart selbst sieht sich, was die ausgeheilte Adduktoren-Verletzung betrifft, bei 100 und von der Fitness her bei 75 Prozent. „So oder so fühle ich mich grundsätzlich wieder sehr gut. Die Sechser-Position habe ich auch schon in Ried gespielt, das ist kein Problem.“

Die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren

Beim kommenden Gegner Austria ortet der 27-Jährige die Chance auf Punkte, auch den möglichen Europa-League-Qualifikations-Startplatz hat er noch nicht aufgegeben: „Warum auch? Wir müssen natürlich auf uns schauen und punkten. Die Admira hat derzeit nicht den größten Lauf. Solange die Chance da ist, wollen wir versuchen sie auch zu nützen.“ Personell steht Nedeljko Malic nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Markus Pink und Julius Ertlthaler waren krank, sie sollten wieder in den Kader zurückkehren. Auch Michi Perlak fehlte zuletzt, bei ihm sollte der Wochenverlauf Aufschluss geben. Alois Höller zog sich einen Bändereinriss im Sprunggelenk zu und fällt bis auf weiteres einmal aus.

Abseits des Tagesgeschäfts laufen in Mattersburg derzeit die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Einige Verträge laufen schließlich aus. Daher gelte es auszuloten, mit welchen Spielern auch weiterhin zusammengearbeitet wird und wo es externe Zugänge geben soll. Ins Detail wollte Baumgartner noch nicht gehen, nur so viel: „Die Kaderplanung ist im vollen Gang, beim Großteil sind wir schon recht weit. Ziel ist es natürlich, mit einem guten Team in die nächste Saison zu gehen und uns dann entsprechend weiterzuentwickeln.“