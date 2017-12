| BVZ

BVZ: Ein Jahr Franz Ponweiser als AKA-Boss: Was hat sich für Sie persönlich geändert?

Ponweiser: Das war eine große Umstellung, die viel Energie benötigt hat und auch an die Substanz gegangen ist. Glücklicherweise ziehen alle mit und haben Geduld, damit Veränderungen auch greifen können. Natürlich sitze ich jetzt mehr am Schreibtisch, als ich am Rasen gestanden bin. Ein Zurücklehnen gibt es nicht, manchmal arbeite ich auch in der Nacht daheim. Ich muss noch lernen, Aufgaben zu delegieren.

Welche Veränderungen gab es in Ihrem ersten Jahr?

Die Rückholaktionen der burgenländischen Talente, die bei anderen Vereinen und Akademien waren, hat gut funktioniert. Das Ziel muss sein, die besten Burgenländer zu holen. Wir sichten und scouten auch schon nach Positionen. Das ist zwar ein Riesenaufwand, der sich aber eines Tages bezahlt machen wird. Die LAZ-Leiter plus U14-Auswahlcoach Rainer Messetler arbeiten da sehr akribisch. Auch das Installieren der Junior League, wo die Spieler der Altersklassen U17 und U15 Einsätze erhalten, um sich zu präsentieren, konnte umgesetzt werden.

Für wen bildet die AKA aus?

Ganz klar, wir wollen in erster Linie Profis für den SVM ausbilden. Ich habe das Graue-Maus-Image satt. Es kann nicht sein, dass sich die Besten kurz ausbilden lassen, um dann woanders anzuheuern. In zweiter Linie sollen sowohl Regional- als auch Burgenlandliga mit starken Kickern ausgestattet werden.

Das ist sicher leichter gesagt als getan …

Mein Ziel ist, dass kein Spieler zu früh weggeht. Die Ausbildung in der AKA soll man vier Jahre durchziehen. Selbst wenn man körperlich noch nicht soweit ist, bekommt man bei uns die Chance, die Ausbildung fertigzumachen.

Wie beurteilen Sie das Abschneiden der Teams?

Die U15 hat an ihrer Durchschlagskraft hart gearbeitet. Man liegt hier nur einen Punkt hinter dem Fünften. In dieser Mannschaft haben wir viel Potenzial und einige außergewöhnliche Spieler. Die U16 musste umdenken – man sah, dass die Dreier-Kette nicht funktioniert. Und einige Führungsspieler mussten erkennen, dass nicht nur die Physis alleine eine Partie entscheidet. Bei der U18 hatte ich zum Start ein ungutes Gefühl, immerhin verzeichnete man einige Abgänge und spielte stets mit einer blutjungen Truppe. Trotzdem haben die Burschen Charakter gezeigt, eine Top-Einstellung an den Tag gelegt und gute Resultate erzielt.

Wie bewerten Sie die neu in-stallierte Junior League?

Klar ist, dass es sich hier um einen Pool von Klubs handelt, der Freundschaftsspiele austrägt. Der Druck ist nicht so hoch. Das kommt gerade den Spielern entgegen, die noch nicht für die ÖFB-Jugendliga reif sind. Die Resonanzen hier waren positiv.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?

Ich möchte beweisen, dass sich die Leute, die mich eingestellt haben, richtig entschieden haben. Trotz Seitenhieben und Rückschlägen bin ich sehr glücklich in diesem harten Job. Ich freue mich auf jede neue Aufgabe .