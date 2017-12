Am 7. Oktober wurde Peter Schöttel als neuer Sportdirektor des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) und Nachfolger von Willi Ruttensteiner präsentiert. Der 50-jährige Wahl-Burgenländer – er lebt seit einigen Jahren in Trausdorf – ist seitdem der neue starke Mann an der sportlichen Spitze des größten Fachverbands. Die BVZ bat ihn anlässlich des Jahreswechsels zum Gespräch.

BVZ: Sie waren von 2003 bis 2006 bereits Sportdirektor bei Rapid, seit Oktober 2017 sind Sie nun in dieser Funktion beim ÖFB tätig. Was hat sich von den Aufgaben zu damals verändert?

Peter Schöttel: Das Tätigkeitsfeld war nicht wesentlich kleiner als jetzt. Beim ÖFB ist es aber auch insofern ein sehr breites und komplexes Feld, was die Zusammenhänge und die Konstruktionen mit den Landesverbänden betrifft.

Ihr erster ÖFB-Auftrag war, gleich einen neuen Teamchef zu bestellen. Es gibt ruhigere Zeiten für eine Amtsübernahme.

Neue Aufgabe. Seit Oktober ist Peter Schöttel als Sportdirektor für die ÖFB-Agenden zuständig. | GEPA/Christian Ort

Andererseits waren die ersten drei Wochen relativ einfach. Es war klar, dass wir einen Teamchef suchen, eine Liste erstellen, diese reduzieren, den Teamchef bestellen, zum Trainingslager nach Spanien reisen und dann als Abschluss den Test gegen Uruguay absolvieren. Das alles hatte oberste Priorität und interessierte in der Öffentlichkeit auch am meisten.

So gesehen startete die breite Sportdirektor-Tätigkeit dann erst mit Verspätung. Was stand da beim Abarbeiten am ganz normalen Tagesplan?

Es gibt das Frauen-Nationalteam, die Burschen- und Mädchen-Nachwuchsteams, die verschiedenen Talenteförderungs-Institutionen oder den Bereich der Trainerausbildung. Und es gibt, wie ich in der ersten Zeit festgestellt habe, sehr viele Sitzungen und viel Büro-Arbeit. Das war sehr ungewohnt für mich, weil ich dadurch auch noch nicht so zum Entwickeln gekommen bin.

Ist bei den Abläufen in der Zwischenzeit Normalität eingekehrt?

Ja, wir können mittlerweile entsprechend projektbezogen arbeiten.

Sie wurden im Frühjahr 2017 als neuer U19-Teamchef präsentiert. Nun sind Sie ÖFB-Sportdirektor. Welchen Stellenwert hat dieser Posten für Sie persönlich?

Das war so ziemlich der einzige Job für mich, über den ich seit meiner Bestellung zum U19-Teamchef ernsthaft nachgedacht habe. Ich war an sich sehr zufrieden mit dem, was ich gehabt habe. Das war für mich eine langfristige Tätigkeit und im Gegensatz zum Bundesliga-Trainergeschäft nichts, wo du permanent Angst um deinen Job haben musst. Ich habe das sehr genossen und mich auch auf die in Aussicht gestellte Lebensqualität gefreut. Dann hat sich aber plötzlich diese Möglichkeit aufgetan. Nach kurzem Nachdenken habe ich gesagt: OK, das will ich wissen. Hier kannst du etwas verändern und dich einbringen.

Haben Sie diese Chance als eine einmalige empfunden?

Ja. Ich wollte mir im Nachhinein nicht vorwerfen, es nicht einmal versucht zu haben.

Inwiefern hat Sie die Aufgabe als Sportdirektor davor bereits interessiert?

Ich war unter anderem Trainer und Sportdirektor bei Rapid, hatte aber nie das Ziel Teamchef zu werden. Den Job als Sportdirektor beim ÖFB hatte ich aber immer irgendwo im Hinterkopf – schon vor 15 Jahren. Mein ganzes Leben habe ich bei einem Verein in Österreich gespielt, ich war im Nationalteam, ich kenne die Abläufe, die Klubs – und ich weiß, dass ich mit Leuten umgehen und in einem Team gut arbeiten kann.

Ihr beruflicher Lebensmittelpunkt ist mit dem ÖFB natürlich in Wien. Privat sind Sie allerdings dem Burgenland seit einigen Jahren verbunden.

Ja. Ich habe in Wien eine Wohnung, die meiste private Zeit verbringe ich aber schon seit einigen Jahren mit meiner Lebensgefährtin in Trausdorf. Ich habe das Leben hier kennen und schätzen gelernt, fühle mich wohl. Da geht es aber natürlich auch um den Menschen, mit dem du zusammen bist, um dich wohlzufühlen.

Auch beruflich hätte es Sie bald ins Burgenland verschlagen. Vor etwas mehr als einem Jahr haben Sie sich für die Nachfolge von Hans Füzi als Sportlicher Leiter der Fußballakademie Burgenland beworben. Letztlich fiel die Wahl auf Franz Ponweiser. Wie reizvoll wäre diese Aufgabe für Sie retrospektiv gewesen?

Das Thema Nachwuchsfußball hat mich immer schon interessiert. Die gebotene Infrastruktur in der Fußballakademie ist sehr gut und in Kombination mit der Nähe zu Trausdorf hätte das für mich durchaus Sinn ergeben. Mittlerweile bin ich froh, dass ich nicht genommen wurde – sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin.

Im dynamischen Fußballgeschäft geht es offensichtlich schnell.

Irgendwann hörst du auch auf zu hinterfragen, warum Dinge passieren. Das Geschäft ist einfach unberechenbar. Ich hätte noch im September nie einen Gedanken daran verschwendet, dass ich ÖFB-Sportdirektor werden würde. Die Geschichte war so schnell und so kurzfristig, dass ich gar nicht zum Nachdenken gekommen bin. Wenn du lange dabei bist, kränkst du dich auch nicht mehr so über gewisse Dinge. Läuft es gut, weißt du, dass es sehr rasch wieder anders sein kann. In diesem Geschäft findest du deine Mitte sehr rasch.

Sehen Sie die ÖFB-Sportdirektor-Tätigkeit nun als Belohnung und entsprechend langfristigen Job?

Es macht ja nur Sinn, wenn man hier Jahre Zeit bekommt, um auch etwas zu entwickeln. Willi Ruttensteiner war 18 Jahre im Amt und hat sehr gute Strukturen aufgebaut.

Sie sind 50 Jahre alt. Das würde sich in Ihrem Fall dann mit der Pension ausgehen.

Soweit bin ich noch nicht (schmunzelt). Diesen Gedanken habe ich tatsächlich noch lange nicht.

Zurück zur Fußballakademie Burgenland. Sie haben sich im Zuge Ihrer Bewerbung damit entsprechend beschäftigt. Welches Zeugnis stellen Sie der Akademie als Außenstehender aus?

Der Übergang zwischen Akademie und Profis ist aus meiner Sicht noch nicht durchgehend und fließend. Es geht ja nicht nur darum, welche Platzierungen die Teams erzielen, sondern dass aus jeder Mannschaft zwei, drei Akteure raufkommen, dass einer dann womöglich richtig einschlägt und die Karriere über den Bundesliga-Verein ins Nationalteam oder ins Ausland schafft – dafür arbeitet man ja auch. Nur um diesen Output geht es – um Spieler, die Profis werden. Schließlich kostet alles Geld. Daraus sollte man auch einen Nutzen ziehen.

Mit Franco Foda haben Sie einen Teamchef bestellt, der lange Jahre in der Bundesliga tätig war. Unter Marcel Koller waren die meisten Teamspieler Legionäre. Ist das auch ein Impuls, dass künftig mehr Bundesliga-Kicker berücksichtigt werden?

Das glaube ich schon. Ein Drittel der 24 Spieler, die etwa beim letzten Trainingslager in Spanien dabei waren, stammten aus der Bundesliga. Wobei man fairerweise sagen muss, dass etliche Legionäre, die dabeigewesen wären, abgesagt haben. Trotzdem glaube ich, dass es unter Foda künftig mehr Teamspieler aus der eigenen Liga geben wird.

Das Burgenland tritt seit vielen Jahren als Sponsor des Nationalteams auf. Inwiefern wird sich das Team hier künftig vorbereiten?

Es gilt, in Zusammenarbeit mit dem neuen Teamchef das beste Gesamtpaket für alle Anforderungen rund um das Nationalteam zu finden. Wenn die Spielorte für die Tests im Frühjahr stehen, werden wir die besten Möglichkeiten ausloten. Das Burgenland ist natürlich eine Option.

Noch ist aber die ruhige Zeit des Jahres aktuell. Können Sie während der Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel tatsächlich entspannen?

Das ist das Ziel. Man kann das Handy ausschalten, das ist ja nicht so schwer. Die Weihnachtszeit gibt es zudem nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Gerade nach den anstrengenden letzten Monaten soll das eine ruhige und sehr schöne Zeit sein. Jeder muss für sich selbst auch Pausen einlegen können. Anders geht es nicht, sonst bist du irgendwann ausgebrannt – und dann ist es vorbei.