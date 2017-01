Das Nationalteam hat bei der EURO in Frankreich nicht gut gespielt und schwach abgeschnitten. Auch die aktuelle WM-Qualifikation ist durchwachsen. Wie bewerten Sie die sportliche Entwicklung des Nationalteams?

Milletich: Die geht leider in die falsche Richtung. Ob wir wieder in die Spur kommen, hängt aus meiner Sicht davon ab, inwiefern die Mannschaft verjüngt wird. Es wäre Zeit, an Veränderungen zu glauben – statt zu glauben, dass immer nur das Alte gut ist. Wenn es die Verantwortlichen rechtzeitig erkennen und aus den letzten Ergebnissen die richtigen Konsequenzen ziehen, sehe ich gute Chancen. Andernfalls wird es schwierig.

„Die Herausforderung wird sein, überhaupt eine Regionalliga im Osten gewährleisten zu können.“

Zur Lage nach der Ligareform

2018 tritt das neue Ligenformat in Kraft: 12 Klubs in der Bundesliga, 16 Vereine in der Ersten Liga. Dementsprechend mehr Mannschaften steigen in der nächsten Saison auf. Gehen Sie von einem Ostliga-Wettrüsten aus?

Es ist davon auszugehen, dass sich zumindest die Austria Amateure unter den Aufsteigern befinden. So viele freie Plätze wird es nicht geben, die Bundesligaklubs werden große Aufstiegsbestrebungen haben.

Welche Prognosen haben Sie für die Ostliga nach der Ligareform?

Die Herausforderung wird sein, überhaupt eine Regionalliga im Osten gewährleisten zu können. Möglicherweise verlieren wir durch die Aufstiege in die Erste Liga drei Vereine nach oben. Das müssen wir erst auffüllen – im Sommer 2016 hat es weder aus der Wiener Stadtliga noch aus dem Burgenland einen Aufsteiger gegeben …

Was wäre dann die Alternative?

Ein regionsbezogen anderes Modell etwa. Ob wir im Osten mit drei Landesligen spielen und den Erste Liga-Aufsteiger dann im Playoff-Modus ausmachen, ist unsere Sache.

Wäre das gut?

Es wäre sportlich wichtig, die Regionalliga zu erhalten. Sonst wird die Kluft zwischen zweithöchster Leistungsstufe und dem Rest zu groß.

„Die Zahl an Legionären ist bei manchen Klubs zu groß“

Zu konkreten Projekten 2017

Welche Ziele verfolgen Sie als BFV-Präsident für 2017?

Durch die Reduktion der Beteiligung an der Fußballakademie gibt es mehr Gelder, die wir an Vereine mit Nachwuchsarbeit ausschütten können. Das sind wichtige Impulse. Auch personell werden wir im neuen Jahr wieder eine geordnete Struktur haben.

Gibt es daneben konkrete Projekte, die umzusetzen sind?

Die Zahl an Legionären ist bei manchen Klubs – speziell in den Grenzgebieten – zu groß. Unser Anliegen ist eine Reduktion. Es gab hier schon Gespräche mit Sportminister Hans Peter Doskozil und Verfassungsjuristen. Die zweite Herausforderung ist, dass es – speziell im Süden – zu wenig Nachwuchs gibt, wir aber das Vereinssterben reduzieren wollen.

Haben Sie eine Idee?

Was mir ganz wichtig ist: Reservemannschaften müssen weiter existieren – das steht für mich außer Frage. Wie soll ich einem Spieler, der aus der U16 rausfällt, Perspektiven geben, um in die Kampfmannschaft zu gelangen? Da würden wir uns die Basis abgraben und wirklich etwas falsch machen.

Trotzdem argumentieren Klubs, die viele Legionäre engagieren, oft damit, dass es viel zu wenige einheimische Spieler gibt.

Dann müssen Vereine eben fusionieren oder Mannschaften kooperieren, sollte es wegen der Größe der Gemeinden schwer sein – oder wenn etwa eine Ortschaft drei Ortsteile und drei Fußballvereine hat. Für mich ist der richtige Weg nicht die Auflösung der Reserven, sondern die Zusammenlegung der Vereine. Da sind auch die Funktionäre gefordert.

„Wenn flächendeckend mit Frauenmannschaften gespielt wird, könnte das in den Familien ein anderes Bewusstsein schaffen.“

Zum Personalmangel auf der Funktionärsebene

Apropos Funktionäre: Wie sehr sorgt Sie der Personalmangel?

Viele Funktionäre sind bereits in einem höheren Alter. Trotzdem hoffe ich, dass wir wieder junge Leute dazubekommen.

Wer stellt sich heutzutage noch für so ein Amt zur Verfügung?

Man muss einmal so viele Jugendliche wie möglich zum Verein lotsen, damit sie einen Bezug bekommen. Stark unterschätzt ist auch der Frauenfußball, das ist die zweite wichtige Schiene. Gelingt es uns, flächendeckend mit Frauenmannschaften zu spielen, könnte das in den Familien ein anderes Bewusstsein schaffen.

Eine eigene Frauenliga im Burgenland wäre dann die logische und vernünftige Folge.

Das ist unser Ziel.

Sie sind als Herausgeber des Bohmann-Verlags, Chef von Schau-TV, BFV-Präsident und Parndorf-Obmann vielbeschäftigt. Wie sieht Ihr weiterer Lebensplan aus? Aktuell sind Sie 60 Jahre alt?

Ich bin weder in meinem Job, noch beim Verband oder beim Verein amtsmüde. Wenn es die Gesundheit zulässt, will ich in den nächsten Jahren sicher noch alles abdecken.