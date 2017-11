Spät startete der 46-jährige David Dvornikovich seine Kickbox-Karriere. Erst vor zwei Jahren begann er im Verein Kickboxing academy Eisenstadt mit dem Sport. Ehrgeizig war der „Modellathlet — ein Hüne, wie man sich ihn vorstellt“ (so bezeichnet ihn Nationalteam-Trainer Michael Gerdenitsch) — von Beginn weg. Selbst ein Kreuzbandriss, den er sich im Vorjahr zuzog, konnte den dreifachen Familienvater nicht bremsen. Im Sommer fuhr der Eisenstädter dann mit zwei bundesweiten Titeln die ersten Erfolge ein. So durfte sich der Spätberufene nach den nationalen Eentscheidungen Staatsmeister in seiner Altersklasse nennen. Damit qualifizierte sich Dvornikovich auch für die WM in Budapest: „Das Motto war eigentlich, dabei sein ist alles.“ Es wurde weit mehr daraus …

Im Leichtkontakt war der Burgenländer eine Klasse für sich, holte in der Mastersklasse und im Superschwergewicht Gold. Und das bei seiner internationalen Premiere. Geschuftet hat Dvornikovich dafür übrigens enorm. „Der Kalender war randvoll. Bis zu zwölf Trainingseinheiten pro Woche standen seit Sommer am Programm“, erzählt der Neo-Doppelweltmeister, für den ein Lebenstraum in Erfüllung ging. Was Bewerbe betrifft, will er nun kürzertreten. „Weil ich eigentlich alles erreicht habe.“ Trainiert wird — wenn auch nicht zwölf Mal pro Woche — aber weiterhin.