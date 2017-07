„Die Kieler Woche zu gewinnen, ist einfach lässig. Jeder kennt die Kieler Woche. Für uns war es gleichzeitig der Kick-Off-Event für unsere Olympiakampagne für Tokyo 2020. Und der ist perfekt gelungen“, resümierte ein freudestrahlender Thomas Zajac.

Eigentlich ohne die ganz großen Ambitionen angereist...

Dabei war der Steuermann mit seiner Neusiedler Vorschoterin Barbara Matz ohne die ganz großen Ambitionen nach Norddeutschland gereist, war das schließlich erst die zweite gemeinsame Regatta. Außerdem stand für die Maturantin Matz in den letzten Wochen die Schule im Fokus.

Mit wenig gemeinsamer Trainingszeit im Gepäck lagen die Ziele für Kiel mehr auf der Prozess- denn auf der Ergebnisebene, die Abstimmung und die gemeinsame Weiterentwicklung als Team war der erklärte Vorsatz. Doch von Beginn weg dominierte das österreichische Gespann den Bewerb. Nach Tag eins stand man an der Spitze des Feldes und gab bis zum Ende diese Führung nicht mehr ab.

Für Zajac/Matz war die Kieler Woche gleichzeitig die Abschiedsregatta vom Olympiaboot. In den kommenden Tagen soll das neue Boot eintreffen. Mit dem will das Nacra 17-Duo in Kiel trainieren, um sich auf die dort stattfindende Europameisterschaft (30. Juli – 4. August) vorzubereiten.