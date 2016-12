In der Vorwoche informierte Obmann Hans Kusolits die Mitglieder des im Juni gegründeten „SC Eisenstadt 1907“ über die Zukunft. Paul Scharner soll künftig an der Spitze stehen. Der Ex-Internationale bastle derzeit am Team, das im Jänner bei einer Generalversammlung bestätigt werden soll.

Das genaue Konzept wird noch vorgestellt, die Säulen des „SC Eisenstadt 1907“ stehen aber. So lautet die Devise 80:20. Kusolits, der in Zukunft als Sportlicher Leiter fungieren wird, erklärt: „80 Prozent des Budgets werden für den Nachwuchs verwendet, 20 Prozent für die Kampfmannschaft.“

Letztere soll im Sommer in den Spielbetrieb der 2. Klasse Nord einsteigen und in Eisenstadt spielen. „Dazu laufen bereits Gespräche. Mehr kann ich noch nicht sagen“, so Kusolits, der Kontakte zu einem prominenten Verein herstellen konnte – und sagt: „Erste Liga Klub Wattens wird mit uns kooperieren.“ Der dortige Manager Stefan Köck: „Wir pflegen eine Freundschaft und tauschen uns aus, alles weitere muss noch wachsen.“