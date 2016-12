Im Leben kommen manche Dinge zurück. 2015, am Ende seiner ersten (halben) Saison, war Andreas Ivanschitz im Semifinale der Western Conference noch einer jener beiden Schützen, die (gegen Dallas) im Elfmeterschießen eines wichtigen Playoff-Duells scheiterten. Seattle hatte da den Aufstieg unter die besten vier Teams der USA verpasst.

„Ich bin so stolz auf das Team“

2016 und am Ende einer vollen Saison in den USA konnte der Baumgartener diese Rechnung begleichen – noch dazu in einem ungleich wichtigeren Duell: Ausgerechnet im großen Finale der Major League Soccer (MLS), in der es offiziell um den MLS Cup ging, behielt der Burgenländer am Sonntagfrüh unserer Zeit die Nerven, als es in Toronto nach einem 0:0 erneut zum Playoff-Penaltykrimi kam. Ivanschitz traf für das Team aus dem Nordwesten zum 2:1.

Am Ende setzte sich Seattle mit 5:4 durch – sehr zur Freude des Burgenländers, der diesmal Joker war und in der 73. Minute eingewechselt wurde. „Ich bin so stolz auf das Team, das war die perfekte Draufgabe. Den MLS Cup zu gewinnen, ist einfach eine Riesensache und für mich eine persönliche Krönung.“ Aktuell befindet sich Andreas Ivanschitz mit seiner Familie noch in Seattle („zum Feiern…“), ehe es dann nach Österreich zurückgeht – und das als frischgebackener MLS-Champion: „Auf den wohlverdienten Heimaturlaub freuen wir uns alle schon sehr.“