MLS-CUP (FINALE): TORONTO FC - SEATTLE SOUNDERS, SONNTAG, 11. DEZEMBER, 2 UHR (MEZ).

Es war am 6. Dezember 2015, als die Portland Timbers bei Columbus Crew 2:1 siegten und sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel in der Major League Soccer, kurz MLS genannt, sicherten.

Ein Jahr später könnte mit den Seattle Sounders dem Lokalrivalen der Timbers aus dem Nordwesten der USA der gleiche Meilenstein gelingen. Die Mannschaft von Andreas Ivanschitz hat nach einem durchwachsenen Grunddurchgang die Playoffs bravourös gemeistert und steht nun als Western Conference-Sieger im Endspiel um den ganz großen Pott, den MLS-Cup. „Es ist ein Riesenhype um uns im Moment und diese positive Energie wollen wir jetzt nützen – sie soll uns beflügeln“, berichtet Ivanschitz.

„Das wäre auch eine persönliche Krönung“

Andy Ivanschitz (li.) und Seattle: Ein Mal Action folgt noch um den „kompletten“ US-Titel. | Gepa/zVg – Fcaebook

Um den Titel zu holen, müssen die Sounders am Samstag (aufgrund der Zeitverschiebung bei uns am Sonntag ab 2 Uhr Früh) auswärts beim Eastern-Conference-Champ Toronto FC gewinnen. Weil Toronto die „Regular Season“ mit mehr Punkten beendete, hat das Team aus Kanada nun im Endspiel Heimvorteil. „Natürlich sind sie deshalb leichter Favorit, aber in einem Spiel kann viel passieren – siehe Portland.“

Was sich der Baumgartener für den Showdown erwartet? „Wir haben für den Verein mit dem erstmaligen Einzug ins MLS Cup-Finale bereits Geschichte geschrieben. Alles, was jetzt kommt, ist Draufgabe. Wir nehmen die Underdog-Rolle gerne an, werden versuchen unser Spiel durchzuziehen und sind bereit.“

Bereit sein dürften auch zahlreiche Sounders-Fans, die ihr Team vor Ort unterstützen wollen. „Wir werden viele in Toronto sehen. Keiner will sich das größte Spiel in der Vereinsgeschichte entgehen lassen, auch wenn die Reisestrapazen groß sind.“ Für den Routinier aus dem Burgenland wäre ein MLS-Triumph – zuletzt holte Ivanschitz mit Rapid Wien 2005 einen Meistertitel – jedenfalls eine „riesige Sache. Vor allem den Fans den ersten Meistertitel der Geschichte zu schenken, wäre eine höchst emotionale Geschichte. Und klar: Mit 33 Jahren noch einmal Meister werden, das wäre auch eine persönliche Krönung.“