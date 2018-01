BVZ

Für Österreichs Nummer eins, Bernd Wiesberger, begann das Golfjahr mit einem gelungenen Auftritt. Mit dem Team Europe setzte sich der Südburgenländer gegen die Hausherren aus Asien beim Eurasia Cup in Malaysia durch. Dabei hatten die Asiaten am Finaltag die bessere Ausgangsposition.

Vor den abschließenden zwölf Einzelduellen lagen die Gastgeber nach dem Bestball-Format, wo jeder Spieler seinen Ball schlägt und der bessere Score zählt sowie dem klassischen Vierer mit 6,5:5,5 voran. Und auch Bernd Wiesberger legte — nach den knappen Niederlagen im Bestball und im Vierer — deutlich zu.

Im Duell mit dem Thailänder Phachara Khongwatmai gab sich der 32-Jährige keine Blöße und steuerte wichtige Punkte für die Europäer bei.

Team Europe drehte Duell am Finaltag

Mit acht Erfolgen aus den zwölf Duellen am Schlusstag drehte das Team von Kapitän Thomas Björn den Mannschaftsbewerb in Kuala Lumpur und fuhr am Ende einen 14:10-Sieg ein.

Wiesberger setzte damit ein erstes Ausrufezeichen in Richtung Ryder Cup-Nominierung (auch hier wird der Däne Thomas Björn der Non Playing-Captain sein und das Team Europe im Prestige-Duell gegen die Amerikaner nominieren) und tankte Selbstvertrauen für seinen European Tour-Start, der am morgigen Donnerstag folgt.

Da wird der Oberwarter beim HSBC Championship in Abu Dhabi abschlagen. Zeit zum Verschnaufen bleibt in der Folge kaum. Eine Woche später steht dann das Omega Desert Classic in Dubai an, bevor es wieder zurück nach Malaysia zum Maybank Championship geht.