Der 23-jährige SVM-Keeper Kuster rückte Samstagmittag erstmals in seiner Karriere ins Teamcamp ein. Er sollte direkt ins Training einsteigen.

Lukse hatte schon vor dem WM-Quali-Spiel am Freitag gegen die Republik Moldau (2:0) zwei Trainingseinheiten wegen seiner Magenprobleme ausgelassen. Davor verpasste der 29-Jährige, der im November im Test gegen die Slowakei (0:0) sein erstes Länderspiel bestritten hatte, vier Ligaspiele wegen Muskelproblemen mit dem Hüftbeuger.

Das Tor gegen die Moldauer hütete Eintracht-Frankfurt-Reservist Heinz Lindner. Wer am Dienstag in Innsbruck im Test gegen Finnland zum Zug kommt, ist vorerst offen. Zweite Option ist der frühere U21-Schlussmann Daniel Bachmann, der in der zweiten Mannschaft von Stoke City engagiert ist. Kuster war schon im U21-Nationalteam dessen Ersatzmann.

Die elf Akteure aus der Startformation des Moldau-Spiels, darunter auch Lindner, standen am Samstag nicht auf dem Trainingsplatz beim Ernst-Happel-Stadion, sondern blieben im Hotel. Die eingewechselten Marc Janko, Martin Harnik und Markus Suttner trainierten aber ebenso wie die gegen die Moldauer gesperrten Alessandro Schöpf und Kapitän Julian Baumgartlinger.