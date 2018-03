Auf Initiative von Paradesegler Hans Spitzauer wird – in Gedenken an den Sportjournalisten und Nachwuchsförderer Wolfgang Mesko – seit dem Jahr 2000 die „Wolfgang Mesko Talente Trophy“ vergeben. Die Trophy geht in Kooperation mit dem Sportreferat der Burgenländischen Landesregierung und den Sportdachverbänden über die Bühne.

Gekürt werden dabei aufstrebende Talente, die dann eine finanzielle Unterstützung erfahren und zusätzlich bei der „Nacht des Sports“ – diese findet heuer am 19. April im Vila Vita Pannonia Feriendorf Pamhagen statt – eine entsprechende Prämierungs-Plattform erhalten.

Sportreferent und Landeshauptmann Hans Niessl wird die Preisverleihung vornehmen und sagt im Vorfeld: „Die Trophy hat sich längst zu einem begehrten Nachwuchspreis für junge burgenländische Sporttalente entwickelt.“

Preisträger 2017 sind:

Lisa Fuhrmann (Jiu Jitsu), Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern: u.a. Europameisterin Fighting-Klasse U18 bis 57 Kilo.

Michael Frank (Tennis), ASKÖ TC Eisenstadt: u.a. Österreichischer Meister im Einzel- und Doppel 2017

Anastasia Barcal (Schwimmen), Eisenstädter Schwimmunion: u.a. Platz eins beim Vienna International Swim Meet 2017

Lukas Treitler (Einrad), One Wheel Dragons: u.a. Europameister U12 Slalom