Durch den Wechsel von U16-Trainer Franz Ponweiser zum neuen Sportchef war eine finale Neubesetzung des seit dem Vorjahr sukzessive veränderten Betreuerteams nötig.

Neuer U16-Chefcoach wird der bisherige U15-Co-Trainer Manuel Takacs. Der 31-jährige gebürtige Schachendorfer ist Lehrer sowie designierter Leiter des Fußballschwerpunkts an der NMS Theresianum Eisenstadt, Standortleiter im LAZ Eisenstadt und nun hauptverantwortlich für die U16.

Junges und kompetentes Trainerteam

Neuer Assistent in der U15 wird Christoph Witamwas. Der 29-jährige gebürtige Stremer unterrichtet an der NMS Purbach, ist Schülerliga-Trainer und soll sich nun an der Seite von U15-Chefcoach Peter Grandits künftig einbringen.

Zusätzlich wurde Henrik „Zeit“ Zehetbauer als Nachfolger von Pepi Jani präsentiert. Der 44-jährige Hirmer soll sich künftig hauptberuflich als Masseur und helfende Hand in der Fußballakademie Burgenland einbringen.

AKA-Aufsichtsratsvorsitzender Christian Illedits: „Wir haben mit diesen Entscheidungen die mit dem Wechsel der sportlichen Leitung verbundenen personellen Änderungen abgeschlossen. Es freut mich, dass den burgenländischen Fußballtalenten ein junges und kompetentes Trainerteam zur Verfügung steht.“

