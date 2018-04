zVg

Ein Jahr nach der erfolgreichen Premiere steigt am 17. Mai die zweite Firmenlauf-Auflage des „Businessrun Challenge2B“ in Neufeld am See – der Startschuss erfolgt um 18.30 Uhr.

Veranstalterin Michaela Stadler und das Team von „Sportlicher.at“ wollen auch heuer wieder sämtliche Firmen und Vereine aus dem Osten Österreichs ansprechen, um in Dreierteams die 5,6 Kilometer lange Strecke rund um den Neufelder See in Angriff zu nehmen.

Motto: „Hier sollen nicht Bestzeiten im Fokus stehen, sondern die Teilnahme sowie ein positives gemeinsames Erlebnis mit den Teamkollegen.“

1.000er-Schallmauer drin – Plätze fixieren

Die Anmeldungen laufen gut, daher sollten sich alle Interessierten rasch ihre Startplätze sichern. Bereits im zweiten Jahr könnte die Schallmauer von 1.000 Aktiven gebrochen werden.

Die Strecke des Businessrun Challenge2B am Gelände des Neufelder Strandbads. Foto: zVg | zVg

Die exklusive, 5,6 Kilometer lange, Laufstrecke rund um den See (siehe Grafik links) soll dafür zahlreiche Aktive aus der Umgebung zum Mitmachen motivieren, tolles Rahmenprogramm inklusive.

Angesprochen werden alle Firmen und Vereine im Osten Österreichs, mit dem mittelfristigen Ziel die größte Laufsport-Initiative im Burgenland zu werden. Die Basis dafür steht jedenfalls.