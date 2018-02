Der Oberwarter Clemens Weinhandl startete zum ersten Mal in der Klasse Herren 45+. Nach 17 Siegen in Folge auf internationalem Feld und Nummer zwei der 40+-Weltrangliste ging er auf Nummer eins gesetzt ins Turnier. Nach einem Freilos wartete in Runde zwei schon ein richtig großer Kracher auf den Südburgenländer.

Gegen den ehemaligen deutschen Profi Carsten Behrend kämpfte sich in über zwei Stunden mit 6:4 und 7:6 ins Viertelfinale, wo er für seinen zweiten Erfolg gegen den Schweizer Thierry Delay noch eine Stunde länger brauchte.

Kämpferqualitäten auf den Platz gebracht

Im Semifinale profitierte er von einer verletzungsbedingten Aufgabe des Italieners Andrea Spizzica. Das BTV-Ass führte zum Zeitpunkt der Aufgabe mit 6:4, 4:5 und 40:30. Somit war das Finalticket gegen den deutschen Aufschlag-Volley-Riesen Sven Voigt gesichert. Der Hallenspezialist setzte dem Oberwarter mit krachenden Aufschlägen zu, holte sich Satz eins im Tiebreak und lag im zweiten Durchgang bereits mit Doppelbreak voran, doch Weinhandl brachte einmal mehr seine Kämpferqualitäten auf den Platz und drehte die Partie.

„Ich bin sehr stolz auf meine mentale und körperliche Fitness, die mir geholfen haben, auch bei Bedingungen, die meinem Spiel nicht sehr entgegen kommen, das Turnier gepaart mit dem notwendigen Glück zur richtigen Zeit zu gewinnen“, meinte Weinhandl nach dem Turniersieg.

Anmerkung: Weinhandl hatte mit 1.200 Meter Höhenlage, ultraschnellem Teppich und schnelle Bälle zu kämpfen.

Nächstes Ziel: Staatsmeistertitel verteidigen

Auch die nächsten Ziele hat sich der frischgebackene Turniersieger schon gesetzt. „Sollte ich rechtzeitig gesund werden, würde ich gerne diese Woche den Staatsmeistertitel in Wien verteidigen.“ Die großen Ziele für heuer sind jedoch die Weltmeisterschaften, die voraussichtlich Anfang Mai in Miami stattfinden werden und zwei hochdotierte Turniere in Pörtschach. „Sollte ich dort wieder gut spielen, sollte es mit einer Verbesserung der derzeitigen Platzierung als Nummer Drei der 45+-Weltrangliste ganz gut aussehen“, zeigt sich der Oberwarter Clemens Weinhandl siegessicher.

