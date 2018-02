Da der SV Mattersburg, das Team der Stunde in der Tipico Bundesliga, der kommenden Dienstag (19.30 Uhr) mit dem TSV Hartberg den starken Aufsteiger in die Erste Liga empfängt.

Dort der SV Wimpassing, Sensationsteam aus der BVZ Burgenlandliga, der noch ohne ein einziges Meisterschaftsspiel in den Beinen am nächsten Mittwoch (18 Uhr) auswärts bei Winterkönig Sturm Graz ran muss.

Sensationsteam Wimpassing stößt in neue Dimension vor

Burgenlands Teilnehmer im Viertelfinale stehen also vor höchst unterschiedlichen Aufgaben:

| BVZ

Hier wäre einmal die Mattersburger Pflicht gegen Hartberg. Trainer Gerald Baumgartner: „Eine harte Nuss. Das ist eine große und robuste Mannschaft, die schnell im Umschaltspiel agiert und einen fantastischen Herbst gespielt hat. Unser Ziel ist aber klar definiert: Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen.“

Sollte Regisseur Jano nach seiner Schulterverletzung gegen die Austria in Altach noch nicht zum Einsatz kommen, wäre er gegen die Steirer wieder ein Thema. Stürmer Smail Prevljak, in Vorarlberg gelbgesperrt, könnte ebenfalls wieder spielen.

Dort wäre dann der helle Wimpassinger Wahnsinn. Nach den sensationellen Erfolgen gegen Blau Weiß Linz und den WAC ist das Antreten bei Sturm nun freilich eine neue Dimension – nicht nur, weil die Grazer ein Heimspiel haben und nebenbei schon in der Meisterschaft stehen.

Spielertrainer Eldar Topic vor dem größten Match der Vereinshistorie: „Die Vorfreude ist natürlich bei allen riesengroß, jeder will gegen Sturm Graz dabei sein. Es wird für alle ein Highlight werden, dennoch hat für mich die Meisterschaft Priorität. Was ich so mitbekommen habe, haben schon zirka 300 Fans zugesagt, um mit Bussen oder privat mitzufahren. Wir haben schon vor dem Match etwas Historisches geschafft“.

Übrigens: Blenden lasse sich Topic vom jüngsten Sturm-Hänger in der Liga sicher nicht. Dafür seien die Grazer einfach zu stark.