PARNDORF - VIENNA, FREITAG, 19 UHR.

| BVZ

Die krisengeschüttelten Döblinger mussten in der vergangenen Woche eine Hiobs-Botschaft hinnehmen, steigen nun doch aus der Ostliga ab. Als Vorteil für die erste Runde im ÖFB-Cup sieht dies Parndorfs Trainer Paul Hafner nicht: „Wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe wird. Gerade im Cup zählen solche Umstände wie bei der Vienna dann nicht so viel. Die Vienna wird auch alles versuchen, um weiterzukommen. Das wollen wir aber auch. Ich bin sehr zuversichtlich. Die Mannschaft hat in den letzten Tagen gut gearbeitet und ist bereit für diese Herausforderung.“ Personell hat Hafner die Qual der Wahl. Alle Spieler sind an Bord, auch Neo-Stürmer Pavel Malcharek ist dabei.

KALSDORF - NEUSIEDL/SEE, FREITAG, 19 UHR.

Der Neusiedler SC hatte bei der Auslosung der ersten Runde im ÖFB-Cup nicht wirklich das Wunschlos gezogen. Die Gmasz-Elf gastiert in der Steiermak beim Regionalliga Mitte-Klub Kalsdorf. Trainer Gerhard Gmasz hat den Gegner per Video-Studium analysiert: „Ich gehe von einem ausgeglichenen Spiel aus. Vieles wird von der Tagesverfassung abhängen. Die Chance haben wir jedenfalls, auch dort zu bestehen. Wir werden alles versuchen, dass uns dies gelingt.“ Der NSC muss beim Cup-Auftakt weiterhin auf Roman Christ verzichten, der noch nicht fit ist. Francis Enguelle und Neuzugang Philipp Kurz waren zuletzt leicht angeschlagen, sind daher für das Spiel fraglich.

BAD SAUERBRUNN - BRUCK, FREITAG, 19.30 UHR.

Trainer Heinz Kremser sieht in der Auftaktrunde des ÖFB-Cups gegen den NÖN Landesliga-Meister Bruck/Leitha in erster Linie einen starken Test. „Für uns ist es ein sehr gutes Vorbereitungsspiel“, so der Coach, der aber gleichzeitig meint: „Wir werden alles unternehmen und wollen natürlich auch aufsteigen. Allerdings wird die Kurort-Truppe nicht in Best-Formation spielen. Christoph Krenn, Andreas Tanzler und Fabian Oberger fehlen.

SAALFELDEN - MATTERSBURG, SAMSTAG, 17 UHR.

Bundesligist Mattersburg muss die verletzten Nedeljko Malic und Manuel Seidl vorgeben, ist bei der Mannschaft aus der Regionalliga West aber natürlich klarer Favorit. Fit werden sollten die zuletzt angeschlagenen Stefan Maierhofer und Cesar Ortiz. Trainer Gerald Baumgartner: „Wir werden auf einen Gegner treffen, der bereit ist, über die Grenzen zu gehen. Dementsprechend fokussiert müssen wir auch auftreten.“

STADLAU - WIMPASSING, SAMSTAG, 17.30 UHR.

Der SV Wimpassing geht stark ersatzgeschwächt in diese erste Runde des ÖFB-Cups. Goalgetter Frank Egharevba weilt noch in Nigeria. Auch hinter dem Einsatz von Offensivallrounder Hakim Touati steht ein Fragezeichen. Zudem fehlt auch noch Raphael Rathfuss nach seiner Knie-OP. Trainer Eldar Topic: „Stadlau ist ein undankbarer Gegner. Wir sind zwar ersatzgeschwächt, rechnen uns aber unsere Chancen aus – das ist auch keine Übermannschaft.“