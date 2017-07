SVM spaziert in Runde 2 - auch Wimpassing ist weiter .

Nach Parndorf (2:1 gegen die Vienna) und Neusiedl am See (2:0 in Kalsdorf) haben mit Bundesligist Mattersburg und dem SV Wimpassing zwei weitere burgenländische Vertreter den Einzug in die 2. Cup-Runde geschafft.