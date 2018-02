Für Julia Dujmovits gab es vier Jahre nach ihrem Olympia-Triumph von Sotschi bei den Spielen in Pyeongchang keine Medaille. Schon in der Quali lief es nicht optimal, die Sulzerin schaffe aber als Elfte den Sprung ins Finale. Dort war aber gleich in Runde eins gegen die Japanerin Tomoka Takeuchi Endstation. Bei der ersten Zwischenzeit war die 30-Jährige zwar voran, im Zielhang verspielte Dujmovits aber ihr Guthaben. Am Ende fehlten 17 Hunderstel auf den Einzug in das Viertelfinale. Detail am Rande: Dujmovits musste auf dem blauen Kurs antreten. Fast alle Athleten setzten sich auf der roten Strecke durch.

„Live kann man schwer lügen“

Im ORF-Interview nach ihrem Ausscheiden sagte Julia Dujmovits dann bei der Analyse unter anderem „Ich habe heute nicht meine Stärken ausspielen können“, um dann die Katze aus dem Sack zu lassen: Nach dieser Saison sei Schluss, werde sie ihre Snowboard-Karriere beenden. Offensichtlich war bereits vorab klar, dass die Burgenländerin ihre letzte Saison geplant hat. Der krönende Abschluss mit einer zweiten Olympia-Medaille blieb zwar verwehrt, nicht aber die Entscheidung eines neuen Lebensabschnitts: „Live kann man schwer lügen. Ja, es stimmt. Ich habe jetzt noch drei Rennen in Europa vor mir, danach wartet etwas Neues.“

Schwere Bedingungen für Viererbob mit Rangl

Szenenwechsel zum olympischen Bobbewerb: Für Bob Österreich 2 mit Markus Treichl, Ekemini Bassey, dem Eisenstädter Marco Rangl und Markus Glück war bei den ersten beiden Läufen im Viererbob wenig zu holen. Mit den Plätzen 23 und 22 wird es für das Quartett schwer sich für die Top-20, die dann auch am Sonntag im vierten Lauf dabei sind, zu qualifizieren.