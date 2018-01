Am Montag — exakt 18 Tage vor Beginn der 23. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (Südkorea) von 9. bis 25. Februar — präsentierte ÖOC-Präsident Karl Stoss und Generalsekretär Peter Mennel im Studio 44 Österreichs Olympia-Mannschaft.

Die Delegation wird insgesamt 105 Athleten (40 Frauen, 65 Männer) und 181 Betreuer umfassen. Unter den aktiven Sportlern befinden sich auch zwei Burgenländerinnen und ein Burgenländer.

Dritte Winterspiele für Ziegler

Vier Jahre nach ihrem grandiosen Triumph im Parallel-Slalom in Sotschi zählt Snowboarderin Julia Dujmovits auch 2018 wieder zu einer Medaillen-Anwärterin. Die Sulzerin ist Burgenlands größte Hoffnung auf olympisches Edelmetall – sie startet im Riesenslalom, nachdem der Slalombewerb 2018 nicht ausgetragen wird.

Neben Dujmovits wird Miriam Ziegler nach 2014 zu ihren dritten Winterspielen reisen. Sie tritt gemeinsam mit Severin Kiefer im Eiskunstlauf-Paarbewerb an. Vor vier Jahren wurde es Platz 17, bei ihrem Debüt im Einzelbewerb 2010 erreichte Ziegler Platz 26. Heuer soll es ein Stück weiter vorne sein. Bei der Europameisterschaft in Moskau gab es vor wenigen mit Rang sieben das bislang beste Ergebnis von Ziegler/Kiefer.

Erstmals bei Olympia am Start ist Marco Rangl. Der Anschieber im Viererbob Österreich II ist nach der Nominierung hoch erfreut: „Nicht jeder fährt zu Olympischen Spielen. Die Nominierung ist natürlich eine ganz tolle Sache, jetzt wollen wir uns auch so teuer wie möglich verkaufen“, so der Eisenstädter im Vorfeld des Mega-Events.