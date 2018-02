In diesen Tagen läutet der Wecker von Michael Stocker und seinem Partner Florian Retter wohl öfter mitten in der Nacht. „Das bleibt uns wohl jetzt nicht erspart“, schmunzelt Stocker. Gemeinsam mit Retter unter dem Dach ihrer Wiener Neustädter Firma „Topsport“ haben sie die Ski-Fahrerin Katharina Gallhuber und Bobfahrer Marco Rangl olympiafit gemacht.

Rangl nach Verletzungen auf das nötige Fitness-Level gehoben

Mit Trainingsplänen, Betreuung und Beratung hat es das Duo geschafft, ihre beiden Schützlinge saßen im Flieger nach Pyeonchang, Südkorea. Klar, dass da Stocker und Retter in der Heimat vor dem Fernseher mitfiebern – dank der Zeitverschiebung mitten in der Nacht.

Rangl ist der erste männliche burgenländische Starter bei Winter-Olympia, kommt aus Eisenstadt. „Mit ihm haben wir vor über einem Jahr gezielt das Projekt Südkorea 2018 in Angriff genommen“, erinnert sich Stocker. Rangl hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, bei ihm lag der Fokus darauf, ihn auf das nötige Fitness-Level zu heben. Durch die intensive Betreuung hat sich mehr als nur die Arbeitsbeziehung entwickelt. „Uns verbindet mittlerweile auch eine Freundschaft“, so Stocker.

Und was traut er den „Topsport“-Athleten zu? „Kathi hat dieses Jahr schon einige Top Ten-Platzierungen, da ist alles möglich, sie ist gut in Form. Bei Marco würde ich mir wünschen, dass er den Cut packt und am Finaltag bei den besten 20 noch mit dabei ist.“