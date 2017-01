Der 31-jährige Burgenländer spielte am Freitag eine Par-Runde von 72 Schlägen und liegt damit bei Turnier-Halbzeit mit zwei unter Par auf Rang 57. Auf die Spitze fehlen Wiesberger, in der Weltrangliste als 37. der am drittbesten klassierte Teilnehmer des Turniers, sechs Schläge.