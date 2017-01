Weltmeister Ted Ligety braucht Bandscheiben-OP .

Riesentorlauf-Olympiasieger Ted Ligety muss die Saison vorzeitig beenden. Der US-Skirennläufer war nach seinem vor einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss im Oktober in den Weltcup zurückgekehrt, muss nun aber an den Bandscheiben operiert werden. Damit kann Ligety seinen Titel bei den bevorstehenden Weltmeisterschaften in St. Moritz nicht verteidigen.