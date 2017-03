Schiedsrichterobmann Günter Benkö hat derzeit leicht lachen, wenn man ihn mit den aktuellen Zahlen konfrontiert. Rot-Gold befindet sich schließlich im Hoch.

Nicht weniger als 148 Schiedsrichter (147 Männer und eine Frau) sind derzeit im Burgenland aktiv, mehr als je zuvor. Erklären kann sich der 61-jährige Ex-Internationale den Boom der so polarisierenden Position im Fußball trotzdem kaum. Schmunzelnde Begründung: „Wahrscheinlich ist der Benkö einfach so ein guter Obmann …“

„Wahrscheinlich ist der Benkö einfach so ein guter Obmann …“Burgenlands schmunzelnder Schiedsrichterboss Günter Benkö, der sich den aktuellen Boom bei den Unparteiischen nicht erklären kann

Denn dass sich der Umgang der Zuschauer mit den Unparteiischen zum Positiven geändert haben könnte, schließt Benkö als Mitgrund jedenfalls aus: „Ich sehe es ständig und kann sagen: Es gibt genügend Leute, die sich auf den Plätzen negativ äußern und aggressiv gegenüber Schiedsrichtern und deren Assistenten verhalten. Das ist nicht weniger geworden, im Gegenteil.“

Günter Benkö: Burgenlands Schiriboss zieht zufrieden Resümee. | BVZ, Ivansich

Davon würden sich die Anwärter und die bereits aktiven Unparteiischen aber nicht abschrecken lassen. „Auch darauf sind wir sehr stolz“, so Benkö. Die interessante Aufgabe ist also ein möglicher (Mit-)Grund. Ein weiterer: Speziell für junge Leute bringt die Tätigkeit auch ein nettes Körberlgeld mit sich. Die Schiedsrichtergebühren sind mittlerweile pauschaliert, pro Partie werden etwa 100 Euro für die Spielleitung in der 1. und 2. Klasse ausgeschüttet – nach oben hin wird der Betrag höher.

Der Rauchwarter weiß zudem, dass die eine oder andere Umstrukturierung in der Vergangenheit jetzt greift: „Wir haben begonnen, gezielte Aufbauarbeit bei der Jugend zu leisten. Da ernten wir jetzt die Früchte, der Schiedsrichternachwuchs sprießt nur so.“ Und es wird noch mehr. Zehn potenziell interessierte neue Schiris (neun Männer und eine Frau) durchlaufen derzeit das Schulungsverfahren.

Ein Privileg: „Nein“ zu ungeeigneten Schiris

Ob alle tatsächlich im Spielbetrieb des BFV tätig sein werden, darf bezweifelt werden. Längst kann es sich das von Benkö angeführte Kollegium leisten, ungeeignete Referees abzulehnen. „Wenn sich herausstellt, dass bei Kandidaten die Voraussetzungen nicht passen, können wir mittlerweile sagen: Leider nein.“

Gut für die nötige Breite bei Burgenlands Referees. Aber auch an der Spitze soll sich bald wieder etwas tun. Seit Christian Dintar (er schied im Sommer 2015 aus der Bundesliga aus) gibt es keinen für das Burgenland agierenden Spielleiter mehr im Oberhaus, nur Roli Braunschmidt und Habip Tekeli halten als Assistenten an der Linie die rot-goldenen Fahnen hoch.

Benkö: „Wir haben derzeit insgesamt 20 junge Schiris, die wir von der 2. Klasse bis zur Regionalliga allesamt eine Stufe hochziehen.“ Das sei ein qualitatives Zeichen der Nachwuchsförderung, bis 2019 gebe es bereits Kandidaten, die jährlich für den ÖFB-Talentekader abgestellt werden können. Dort können sich potenzielle Bundesliga-Schiris dann mit guten Leistungen qualifizieren – etwa Florian Jandl, der in diesem Jahr aus dem Burgenland den Sprung schaffen wird.

Im kommenden Jahr soll ihm dann Kemal Kazanci folgen, um nur zwei Beispiele zu nennen. „Es gibt einige Kandidaten. Ziel ist, dass wir früher oder später wieder zumindest ein burgenländisches Bundesliga-Schiedsrichterteam stellen können.“