Neo-ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel war seit seiner Bestellung Anfang Oktober vorwiegend in Bezug auf seine Person und die Neubesetzung des Teamchefpostens in den Schlagzeilen. Ende November saß der Sportchef des Österreichischen Fußball-Bundes Seite an Seite mit ASKÖ Burgenland-Präsident Christian Illedits in der Volksschule Draßburg, abseits der großen bundesweiten Fußballbühne.

Start in VS Draßburg als Schwerpunktschule

Das präsentierte Thema soll aber über kurz oder lang österreichweite Bekanntheit erlangen. „Mädchen am Ball“ ist ein vom Sportministerium initiiertes Pilotprojekt zur Fußballförderung von Mädchen im Alter von sieben bis zehn Jahren und für mehr Gleichberechtigung im Sport. Im Rahmen der „Täglichen Sport- und Bewegungseinheit“ sollen künftig an burgenländischen Volksschulen Fußballschwerpunkte installiert werden.

Projektträger ist die ASKÖ Burgenland, als Partner fungieren, wie bei der Präsentation bekanntgegeben, der ÖFB, die Vereine des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), der Verein „100% Sport“ sowie der ASVÖ Burgenland und die Sportunion Burgenland.

Gestartet wird in der Volksschule Draßburg als Schwerpunktschule, mit der generellen Umsetzung wurde Anna Patsios (26) betraut. Die ehemalige Linksverteidigerin bei Landhaus will als Bewegungscoach (auch Goalie-Routinier und Tormanntrainer Thomas Mandl ist mit an Bord) ihren Teil dazu beitragen, dass sich Mädchen für Fußball begeistern können und auch den Weg in die Vereine finden.

„Im besten Fall neue Lieblingssportart“

Mittelfristig sollen alle Volksschülerinnen des Bezirks Mattersburg am Standort Draßburg trainiert werden, langfristig sind weitere Schwerpunktschulen in den weiteren Bezirken (im Bezirk Eisenstadt etwa Siegendorf) geplant.

„Das ist ein burgenländisches Pilotprojekt mit bundesweitem Potenzial“, wies Christian Illedits darauf hin, dass „Mädchen am Ball“ nicht an den Landesgrenzen enden soll. „Bislang haben sich schon viele Vereine an den Schulen präsentiert. Mädchenfußball war da noch nicht dabei. Wir wollen das Projekt bis Juni 2018 etabliert haben.“

Dann werde es auch bundesweit ausgedehnt, wovon Schöttel jedenfalls ausgeht: „Wir sind überzeugt davon, dass es funktioniert, wollen mehr Mädchen für den Fußball gewinnen und Barrieren sowie Ängste abbauen. Es geht um ein positives Gefühl für diesen Sport.“ Inhaltlich wird die ÖFB-Schiene vermittelt, konkret etwa „2er- und 3er-Fußball“, wo es um das intensive Spielen mit dem Ball geht. Schöttel: „In weiterer Folge sollen sich dann auch reine Mädchenmannschaften im Verband etablieren.“

Das sei auch bei der ersten Schule in Draßburg der Plan, wie Illedits, nebenbei Präsident des örtlichen Fußballvereins ASV Draßburg, klarstellte: „Wir nützen hier die Synergien zwischen schulischer und Vereinsinfrastruktur. Ziel ist, bald ein eigenes Mädchenteam stellen zu können. Primär geht es einfach um die Bewegung. Im besten Fall finden die Schülerinnen aber eine neue Lieblingssportart.“