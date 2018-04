Lust aufs Schwimmen, ganz gleich ob auf Einsteiger-, Fortschritts- oder Leistungssport-Niveau? Dann sind Sie beim 6. Internationalen Schwimmfestival Neusiedler See richtig. Von 15. bis 17. Juni geht das größte Schwimmevent Österreichs wieder unter dem Motto „Swim & More – für Jedermann“ über die Bühne.

Organisator Andreas Sachs: „Das Schwimmfestival spricht Leistungs-, Breiten- und Gesundheitssportler an und versteht sich als inszeniertes Wochen-endevent und Kommunikationsplattform zum gemeinsamen Sport-, Natur- und Freizeiterlebnis für die ganze Familie. Wir haben einen internationalen Anspruch und wenden uns an alle sportlichen Zielgruppen aus dem Schwimm-, Triathlon- und Breitensport von 6 bis 90+.“

Charity-Bewerb mit Siegchancen für alle

Internationale Teilnehmer, verschiedenste und adaptierte Distanzen, die 27. Seequerung (diesmal wieder von Illmitz nach Mörbisch), neue Stand up Paddel-Bewerbe, eine Sportmesse mit dem ASVÖ-Bewegungsprogramm als permanentes Zusatzangebot, all das und mehr wartet beim diesjährigen Festival, dessen Ziel zuschauerfreundlich ins Seebad verlagert wurde.

Zum Einstieg gteht am 15. Juni einmal mehr der Charity-Bewern zugunsten der österreichischen Muskelforschung über die Bühne. Hobbyschwimmer, Profis oder auch Mitglieder des Seefestspiele Mörbisch-Ensembles (so auch Neo-Intendant Peter Edelmann) werden für die gute Sache am Start sein. Bei den rund 600 Metern geht es diesmal aber um „Tell me your time“, so kann jeder gewinnen: Wer seiner eigenen geschätzten Endzeit am nächsten kommt, ist Sieger. Also, vormerken und auf geht‘s.

www.schwimmfestival.at