Zajac/Matz neues Segel-Duo! .

Tom Zajac, der im August 2016 mit Tanja Frank in Rio Olympia-Bronze gewann, bleibt der Nacra17-Bootsklasse erhalten und hat zudem eine neue Partnerin im Boot. Mit der 19-jährigen Neusiedlerin Barbara Matz an der Vorschot steuert der 31-Jährige ab sofort die nächsten olympischen Spiele – Tokio 2020 – an.