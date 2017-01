ÖSV-Team in Zakopane Vierter, Deutschland gewann .

Österreichs Skisprung-Quartett mit Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Manuel Fettner und Schluss-Starter Michael Hayböck hat am Sonntag in Zakopane als Vierter das Podest um 10,2 Punkte verpasst. Der Sieg ging an die ohne Severin Freund angetretenen Deutschen mit 1.116,3 Zählern vor Polen (+ 5,1) und Slowenien (13,6).