Der SC Wiener Neustadt steht zwei Runden vor Schluss in der Pole Position um den zweiten Aufstiegsplatz in die Bundesliga. Weil der Zweite Hartberg keine Lizenz für das Oberhaus erhalten hat und Aufstiegskonkurrent Ried eben gegen die Obersteirer patzte (0:1), liegen die Niederösterreicher nun nach dem 1:1 in Wattens mit einem Punkt vorne.

Allerdings muss Wiener Neustadt vor einem möglichen Bundesliga-Comeback – dann würde auch ein Lokalschlager gegen den SV Mattersburg wieder locken – noch daheim gegen den bereits als Meister und Aufsteiger feststehenden FC Wacker Innsbruck und auswärts bei der Salzburg-Filiale Liefering ran. Die einfache Rechnung: Gewinnt die Mannschaft zweimal, ist man am Weg nach oben fix durch.

Wackerfreunde Burgenland sind am Start

Ergo steht am Pfingstmontag (16.30 Uhr) ein hochbrisantes Spiel gegen Innsbruck an. Ried muss parallel in Wattens punkten. Auf Seiten der Tiroler ist mit dem Pinkafelder Stefan Rakowitz ein Burgenländer im Einsatz, der davor in Wiener Neustadt aktiv war.

Einige Fans aus dem Burgenland (laut Eigenangaben starke 500) werden jedenfalls anreisen, um ihrem FC Wacker die Daumen zu drücken: die Wackerfreunde Burgenland, ein rot-goldener Fanklub der Innsbrucker, deren Organisator Markus Hergovits aus Antau zum „Wackerschauen“ aufruft.

So oder so: Die Vorzeichen für einen hochinteressanten und vielleicht schon (vor-)entscheidenden vorletzten Spieltag in der Ersten Liga sind gegeben.