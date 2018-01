| NOEN

Raimund Bachhofer schupfte bei den SVM-Fohlen seit mittlerweile 14 Jahren das Geschäft. Zu seinen Aufgaben zählten so gut wie alle sportlichen Agendas. Insbesondere das Tagesgeschäft rund um die Spiele und den Trainingsbetrieb.

Im Bereich Scouting baute sich der Großhöfleiner einen glänzenden Ruf auf und er war es auch, der die Schnittstelle zu den Profis bildete. Sein Credo „junge Spieler bestens entwickeln und nach oben in den Profibereich zu führen“ stand immer ganz oben.

In den letzten Wochen reifte in Bachhofer der Entschluss, seinen sportlichen Weg nicht mehr gemeinsam mit dem SVM zu gehen und letzte Woche fiel die Entscheidung, dass er mit Ende Dezember nicht mehr das Amt des Sportlichen Leiters bekleiden wird.

Dass sich der 45-Jährige in der Vergangenheit mit seinem allseits bekannt geradlinigen Umgang nicht nur Freunde machte, ist kein Geheimnis, bei Vereinsboss Martin Pucher genoss er aber Vertrauen. Schon seit knapp 25 Jahren ist Bachhofer auch Mitarbeiter der Commerzialbank Mattersburg und leitete seit vielen Jahren die Banken-Zweigstelle in Hirm.

Auch der Job bei der Bank wird aufgegeben

Nebenbei erwähnt, hat der ehemalige Mattersburg-Kicker auch den Bank-Job gekündigt und wird somit ab Jänner auch hauptberuflich ganz neue Wege einschlagen.

Amateure-Manager und Hirm-Bankstellenleiter Raimund Bachhofer verändert sich ab Jänner beruflich. | BVZ

Klingt eigentlich nach Meinungsverschiedenheiten mit Vereinsboss und Commerzialbank-Chef Martin Pucher möchte man meinen, was Bachhofer aber sofort dementiert: „Martin Pucher und ich hatten und haben ein absolut gutes Verhältnis. Wir führten in den letzten Wochen lange Gespräche und auch diese waren immer von gegenseitigem Respekt geprägt. Ich weiß, was ich persönlich Herrn Pucher und dem SV Mattersburg zu verdanken habe und werde das auch sicher nicht vergessen.“

Damit stellt sich natürlich die Frage nach dem „Warum“, doch hier lässt sich Bachhofer nicht ganz in die Karten blicken: „Ich habe weder ein fixes Jobangebot noch stehe ich bei einem anderen Verein bereits in der Türe, doch ich gebe zu, dass es eine konkrete Idee gibt. Ich bin jetzt Mitte 40 und glaube, dass es ein guter Zeitpunkt ist, etwas Neues zu machen.“ Er geht damit also den risikoreicheren Weg, sollte man meinen, was für viele Beteiligte natürlich nicht ganz nachvollziehbar ist.

Dass das Tagesgeschäft nicht mehr hundertprozentig seiner Philosophie entsprach, darf vermutet werden. Nochmal nachgefragt, ob es Reibereien innerhalb des Betreuerteams gegeben hat, antwortete der scheidende Banker: „Es hat sich in dieser langen Zeit viel getan. Sowohl beim Verein als auch in der Bank wurden Strukturen verändert, was den Wind ein wenig ‚anders‘ wehen hat lassen. Ich würde lügen wenn ich sagen würde, dass noch alles dieseS familiere Flair hat wie noch vor kurzer Zeit. Vielleicht muss das auch so sein…“, so Raimund Bachhofer.