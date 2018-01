"Steilstufen, flache Passagen – die Strecke hat alles, was ein attraktiver Hang so braucht. Vor allem die zahlreichen Übergänge machen den Kurs sehr interessant", so Dujmovits, die in Lackenhof auf eine große Fankolonie aus dem Burgenland zählen darf. "Meine Familie und viele Freunde werden nach Niederösterreich kommen, um mich zu unterstützen."

Nur vier Wochen nach seiner schweren Fußverletzung wird Snowboard-Ass Benjamin Karl diese Woche beim Heim-Weltcup in Lackenhof am Ötscher sein Comeback auf der Rennpiste geben.

Nach einer Computer-Tomographie am Dienstag, die einen positiven Heilungsverlauf gezeigt hat, hat sich der Niederösterreicher für einen Start bei den Heimrennen (Freitag Einzel, Samstag Team) entschieden.