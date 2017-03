Zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Sierra Nevada hätte Olympiasiegerin Julia Dujmovits vorige Woche das Weltcuprennen in Kayseri (Türkei) dienen sollen. Doch nach einem Cyber-Angriff mit – wie sie bekanntgab – „kryptischem Bekennerhinweis“ auf die Website der 30-Jährigen ließ sie das Rennen aus. Dujmovits hatte kein gutes Gefühl dabei, „ich respektiere natürlich, dass andere Athleten sich in diesem Fall anders entschieden haben.“

„Dort können potenziell viele Läuferinnen Medaillen gewinnen“

Die Südburgenländerin nutzte die freie Woche, um mit Anke Karstens (Silbermedaillengewinnerin von Sotschi) zu trainieren. „Diese Tage mit Anke waren wichtig für mich, auch bezüglich der Setup-Abstimmung.“ Jetzt liegt der Fokus voll auf der WM, die Rennen finden am kommenden Dienstag (Riesenslalom) und Mittwoch (Slalom) statt. „Das ist der absolute Saison-Höhepunkt für mich, ich freue mich schon extrem. Es wird spannend, denn die Dichte ist heuer sehr hoch.“

Es gab schon viele Läuferinnen in den Top-Drei, „und deshalb können dort auch potenziell viele Medaillen gewinnen. Ich gehöre zum Glück dazu, obwohl meine Saison aufgrund der beiden Handverletzungen etwas beeinträchtigt war.“

Das Großereignis „WM“ hat für Julia Dujmovits ohnehin eigene Regeln, ihre Routine sollte ihr da entgegenkommen. „Ich kann auf meine Erfahrung von drei Medaillen bei den letzten drei Großevents (Anm.: Silber bei der WM in Stoneham/Kanada, Gold bei den Olympischen Spielen in Sotchi und Silber bei der Heim-WM im Lachtal) zurückgreifen.“

Auch wenn die Topfavoriten wohl andere sind. Im Parallel-Slalom etwa haben sich Daniela Ulbing und Ester Ledecka bisher am stärksten präsentiert. „Ester ist auch im Riesenslalom auf jeden Fall eine Medaille zuzutrauen, da waren allerdings Alena Zavarzina und Patrizia Kummer im Weltcup zuletzt auch sehr stark.“

Ab heute, Mittwoch, steht noch ein Teamtraining in Radstadt auf dem Programm. Am Samstag reisen Dujmovits und Co. dann nach Granada.