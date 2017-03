BVZ: Am Wochenende wurden Sie beim stark besetzten Europacup in Lenzerheide Dritte und Vierte im Parallel-Slalom. Davor waren Sie bei der Olympia-Generalprobe in Bokwang Elfte. Welche Rückschlüsse haben Sie aus Südkorea gezogen?

Julia Dujmovits: Das Rennen war sehr wichtig in Hinblick auf die Vorbereitung für das nächste Jahr. Die Schneebindungen waren sehr speziell – es ist ein Hang, auf dem man mit Risiko nichts holen kann, aber mit einem unsauberen Schwung ein dreiviertel Tor verliert. Ich habe gesehen, wo ich stehe, wenn alles zusammenkommt, was mir nicht liegt. Das war Platz elf. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit, um viel zu ändern und die Sekunde auf die Spitze wieder zu holen.

Der nächsten Weltcup-Bewerb steigt am Wochenende in der Türkei. Inwiefern fährt angesichts der zahlreichen Terrornachrichten aus der jüngeren Vergangenheit hier auch die Angst mit?

Das Rennen in der Türkei ist speziell – es ist eine Entscheidung der FIS, die wir akzeptieren müssen. Der Start ist aber freigestellt. Das Abstellen seitens des ÖSV erfolgt nur mit unserer Unterschrift, dass wir uns der Gefahr bewusst sind und die Verantwortung selbst tragen. Das hatten wir noch nie, natürlich sind das rechtliche Absicherungen.

„Endlich geht es wieder um Medaillen“

Dann folgt die Weltmeisterschaft in der Sierra Nevada. Sie haben bereits zweimal WM-Silber gewonnen – mit welchen Erwartungen fahren Sie nach Spanien?

Es ist natürlich das Highlight der Saison – endlich geht es wieder um Medaillen. Ich möchte durchkommen und schnell sein. Klar ist bei einem WM-Antreten auch das Ziel, am Ende ganz oben zu stehen.

Bei den Olympischen Spielen wird in den K.o.-Rennen im Re-Run-Format gefahren, also in zwei Läufen. Im Weltcup war das sogenannte Singleformat zuletzt Standard. Was liegt Ihnen mehr?

Mir ist es egal, am Ende geht es immer um das Snowboarden. Das Re-Run-Format ist aber fairer. Gut, dass wir es bei Olympia fahren. Aus den Top-20 kann jede Fahrerin gewinnen. Ich liebe es, wenn ich mit Risiko was rausholen kann, fahre gerne aggressiv, einen hohen Aufkantwinkel und einen kurzen Druckpunkt. Schwerer ist für mich eine Kombination aus flach, rund und weich.

Ist der Druck der Olympia-Titelverteidigung 2018 schon jetzt spürbar? Hemmt er gar?

Ich arbeite aktuell die Punkte ab, die es braucht, um am Tag X erfolgreich zu sein. Ich kann mir nichts mitnehmen, starte bei Null, wie vor vier Jahren – mit dem gleichen Ziel und der selben Motivation. Sich auf das Versagen zu konzentrieren, ist bekanntlich nicht die beste Strategie, um am Ende zu gewinnen. Mein Fokus liegt auf dem, was möglich ist.

Wie nützen Sie Ihre freien Tage, um vom laufenden Wettbewerbsmodus abzuschalten und mentale Kraft für die nächsten Bewerbe schöpfen zu können?

Derzeit gibt es so gut wie keine freien Tage. Freie Schneetage sind Trainingstage, um das körperliche Level zu halten. Meinen geplanten Urlaub verbrachte ich im Spital (Anm.: Ringfingerverletzung). Was zu kurz kommt, ist die Zeit im Burgenland. Doch das bringt der Leistungssport mit sich.

Interview: Daniel Fenz