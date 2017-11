Für die Sulzerin Julia Dujmovits geht es im Training in Copper Mountain aktuell um den Feinschliff. Sie hat die Materialtests bereits größtenteils abgeschlossen, das Setup für die Olympia-Saison steht. „Jetzt wird in feinen Nuancen an den Einstellungen geschraubt, um bestmöglich auf die unterschiedlichen Bedingungen im Weltcup vorbereitet zu sein“, berichtet Dujmovits.

„Material unter den Füßen fühlt sich top an“

Das Sommertraining auf Maui und im Burgenland hat sich für die Snowboarderin bezahlt bemacht. Körperlich ist Dujmovits in Höchstform, in Copper Mountain liegt der Fokus nun auf den Kursvarianten und den technischen Feinheiten. „Das Material unter den Füßen fühlt sich top an, ein gutes Gefühl, schon so weit mit dem Testing zu sein.“

Jetzt geht es darum, das Maximum aus dem Setup zu holen und nebenbei die Piste zu genießen. Bereits in drei Wochen findet der Weltcupauftakt mit dem Riesenslalom (14. Dezember) in Carezza (Italien) statt. Am 15. Dezember folgt der nächste Bewerb in Cortina d´Ampezzo, am 16. Dezember steigt der Parallelslalom.

„Das erste Rennen der Saison ist für mich immer etwas Besonderes,“ steigt bereits die Vorfreude auf dieses Italien-Triple. Schließlich ist es das erste Mal, endlich wieder mit 100 Prozent auf Wettkampfebene runterzufahren.

Wobei der Fokus, wie schon so oft kommuniziert, voll auf den Olympischen Spielen in Südkorea (Pyeongchang) liegt, wo Julia Dujmovits ihre Goldmedaille von 2014 verteidigen will. „Die Erwartung ist klar: Ich möchte wieder voll ins Rennfeeling eintauchen, die Linie spüren und eine ordentliche Show abliefen. Gelingt mir das, dann ist das Ergebnis eine Nebensache, die sich von selbst ergibt.“

Kurzbesuch bei Familie, um Energie zu tanken

Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele ist für Dujmovits trotzdem nicht anders, als auf jede andere Saison. Trotzdem weiß die 30-Jährige: „Olympia ist lediglich ein zusätzlicher Motivator dafür, jede Trainingseinheit bewusst zu gestalten und an die eigenen Grenzen zu gehen.“

Ausgleich und Entspannung findet sie in Yoga. Wo auch immer die Sulzerin sich gerade befindet, versucht sie, sich täglich zumindest eine Stunde Zeit dafür zu nehmen.

Die Olympiasiegerin bleibt noch bis 30. November in Amerika, danach wird sie noch einige Schneetage in Österreich absolvieren. Eventuell geht sich auch noch ein Kurzbesuch bei der Familie in Sulz aus, um Energie zu tanken, ehe der Weltcupauftakt über die Bühne geht.