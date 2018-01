Die Sulzerin war über ihren Sieg bei der Olympia-Generalprobe in Bansko logischerweise begeistert. „Einfach nur wow –, ein super Gefühl, wieder ganz oben zu stehen“, freute sich Julia Dujmovits nach ihrem Sieg beim Parallelriesentorlauf im bulgarischen Bansko. Die 30-Jährige setzte sich im Finale gegen die Deutsche Ramona Hofmeister (sie stürzte) durch und feierte damit ihren vierten Weltcup-Sieg, den ersten seit fast drei Jahren.

Wichtige Bestätigung nach 1.065 Tagen

„Seit meinem letzten Weltcupsieg sind 1.065 Tage vergangen, in Bansko bestätigte sich nun endlich die Arbeit der vergangenen Jahre. Ich habe lange auf einen Weltcup-Sieg warten müssen, daher genieße ich diesen Triumph in vollen Zügen. Um ein Rennen gewinnen zu können, musst du inklusive Qualifikation sechs starke Läufe zeigen und darfst dir keinen Fehler erlauben. Das ist mir sehr gut gelungen. Ich habe in den vergangenen Wochen gezeigt, dass ich bereit für die Olympischen Spiele bin und ab jetzt gilt meine ganze Konzentration nur noch diesem Rennen in Pyeongchang“, so die Südburgenländerin.

Dujmovits probierte bei den beiden Rennen erst am Freitag ein komplett neues Board, quasi als möglichen Joker für etwaige Eventualitäten. Am Sonntag entschied sie sich dann für ein bewährtes kürzeres Board. Während sie am Freitag als beste Österreicherin auf Platz neun landete, klappte es am Sonntag. „Dass es jetzt so kurz vor Olympia auch im letzten Abschluss klappt, darüber bin ich doch ein wenig stolz. Man gewinnt nicht jeden Tag.“

Olympia-Riesenslalom steigt am 24. Februar

Seit Montag liegt der Fokus nun wieder zu 100 Prozent auf dem letzten Abschnitt ihres vierjährigen Projekts „Road to Pyeongchang“. „Die Pflicht ist abgeschlossen, jetzt folgt die Kür.“ Darum stellt die Südburgenländerin auch klar: „Ich switche nun komplett in den Olympia-Modus.“

Wichtig war für die Olympiasiegerin von Sotschi 2014, die Reise nach Korea mit einem Gefühl der inneren Ruhe und Selbstsicherheit antreten zu können. Das hat sich nun definitiv eingestellt. „Die Formkurve zeigt nach oben. Olympia kann jetzt endlich kommen. Ich bin bereit.“ Ein wenig Zeit bleibt freilich noch: Der olympische Parallel-Riesenslalom steigt nämlich erst am 24. Februar.