Die Sulzerin beendete den Heimweltcup-Parallel-Riesenslalom in Lackenhof/Ötscher am Ende auf Platz zwei und fuhr somit erstmals in der Olympia-Saison auf das Stockerl. Es war ein wichtiger Teilerfolg auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Südkorea, der nun geebnet sein sollte. Lediglich Weltmeisterin Ester Ledecka war an diesem Tag zu stark und setzte sich gegen Dujmovits im großen Finale durch.

Davor konnte die 30-Jährige – sie beendete die Qualifikation auf Rang drei hinter Ledecka und der Russin Alena Zavarina – in der K.o.-Phase aufzeigen und ihre ansteigende Formkurve unter Beweis stellen.

Im Achtelfinale setzte sich Dujmovits souverän gegen die Schweizerin Larissa Gasser durch, ebenso wie im Viertelfinale gegen die Deutsche Carolin Langenhorst. Richtig spannend wurde es dann im Halbfinale, bei dem die Schweizerin Ladina Jenny mehr als ebenbürtig war, die Südburgenländerin voll forderte und erst auf den letzten Metern von der Olympiasiegerin geschlagen werden konnte, deren Gesamt-Resümee jedenfalls sehr positiv ausfiel:

„Ich habe mir beim Saisonstart im Dezember in Italien schwer getan, habe aber sehr viel an mir gearbeitet und bin jetzt richtig froh über das Ergebnis. Ich habe es probiert, Ester ist auf jeden Fall schlagbar. Jetzt gilt es einfach konsequent weiterzuarbeiten.“