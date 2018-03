Im Feber 2014 schrieb Julia Dujmovits Geschichte. Mit ihrem Sieg bei den Olympischen Spielen von Sotschi begeisterte die Sulzerin ganz Österreich und holte gleichzeitig die erste Olympische Goldmedaille ins Burgenland. Am vergangenen Wochenende fuhr die 30-Jährige in Winterberg nach knapp 15 Jahren Profisport ein letztes Mal in einem Weltcup-Bewerb. Mit einem dritten Platz durfte die Südburgenländerin sogar noch einmal auf das Podest – und zwar im Teambewerb mit Sebastian Kieslinger.

Olympia. In Pyeongchang reichte es für das Achtelfinale, 2014 in Sotschi wurde es Gold. Foto: GEPA/Mandl | GEPA/Mandl

Bei der Siegerehrung gab es auch die eine oder andere Träne: „Es war das letzte Rennen, da wurde ich einfach emotional“, so Dujmovits, für die aber trotzdem klar ist: „Die Entscheidung aufzuhören, ist richtig.“ Insgesamt war es der 23. Stockerlplatz in ihrer Karriere, wo sie neben dem Höhepunkt Olympiasieg auch zweimal Vize-Weltmeisterin war. Auf die große Frage, was nun kommt, antwortet Dujmovits: „Ehrlich: Ich weiß es noch nicht zu 100 Prozent.“

Pläne: Youtube-Kanal und 8000er besteigen

Was definitiv feststeht, ist, dass die Olympiasiegerin ihren Youtube-Kanal ausbauen will: „Ich möchte die Leute an meinem Leben teilhaben lassen, sie mit auf meine Reisen nehmen und ihnen Tipps und Tricks rund um Yoga, Fitness und Ernährung vermitteln. Meine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit Menschen zu teilen macht mich wahnsinnig glücklich.“

Ein großes sportliches Ziel, das noch in der Planung steckt, ist die Besteigung eines 8000ers. In den nächsten Wochen will Dujmovits jedenfalls den Kopf freibekommen, wird in Alaska und auf Maui Energie tanken. Zusatz: „Wenn dann der genaue Weg für meine Zukunft geebnet ist, werde ich es wissen lassen.“