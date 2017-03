Die Olympiasiegerin in dieser Disziplin von Sotschi 2014 musste sich im Viertelfinale der Deutschen Cheyenne Loch hauchdünn geschlagen geben und wurde Fünfte. Den WM-Titel holte sich Dujmovits' Teamkollegin Daniela Ulbing. Die 19-jährige Kärntnerin setzte sich im großen Finale gegen die Tschechin Ester Ledecka durch.

Morgen Donnerstag (Qualifikation um 9 Uhr, Entscheidung ab 13 Uhr) folgt für Dujmovits im Parallel-RTL eine weiter Medaillen-Entscheidung.

Facebook-Statement von Julia Dujmovits

"Was für eine Teamleistung heute 2x Gold 1x Silber. Congrats! Für mich Platz 5. Schnellster Lauf auf Blau und doch um 0.01 sec zu langsam. Trotzdem, ich bin sooo happy für unser Team! Morgen neue Chance. Keep your fingers crossed! #teamaustria #worldchamps"