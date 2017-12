Attnang Puchheim (OÖ) war Schauplatz der Staatsmeisterschaften für dynamisches Schießen in den Divisonen Standard und Revolver. Die Schützen aus dem Burgenland (von den Teams des PSV Burgenland, des RSF Unterfrauenhaid und des JSSK Steinbrunn) zeigten sich dabei in guter Form. In der Standard Ladies Division belegte Gerlinde Bittermann den zweiten Platz hinter Christa Hochholdinger (OÖ).

Doris Reiter wurde undankbare Vierte und verpasste knapp das Podest. Das burgenländische Damenteam, mit Gerlinde Bittermann und Doris Reiter (PSV Burgenland) sowie Desiree Schnaitt (RSF Unterfrauenhaid) schaffte Platz zwei in der Standard Ladies Division.

Bei den Männern holte Gerald Reiter die Bronzemedaille, Jürgen Stranz belegte Rang vier. Besser lief es im Teambewerb, wo Gerald Reiter, Jürgen Stranz und Johann Lang (PSV Burgenland) sowie Michael Szokoll (RSF Unterfrauenhaid) überraschend den Sieg holten. Gerald Reiter legte in der Revolver-Klasse nach, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann auch hier Gold.

Mit einem Respektabstand von 15 Prozent konnte er vor dem Oberösterreicher Robert Kroiss und seinem Mannschaftskollegen Johann Lang seine Paradedivision gewinnen. Mit der Gold- und Bronzemedaille in der Einzelwertung war der Grundstein für einen Sieg in der Revolver- Mannschaftswertung gelegt. Gemeinsam mit den Mannschaftskollegen, Manuel Schnaitt (RSF Unterfrauenhaid) und Jürgen Schmidt vom PSV Burgenland holten Gerald Reiter und Johann Lang den Sieg in der Revolver Division ins Burgenland.