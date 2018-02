8 Punkte gegen 19 Punkte. -11 Tore gegen +4 Tore. Das war der Stand, als die damals neuntplatzierten Mattersburger in Runde 14 zur Wiener Austria ins Happelstadion reisten. Zehn Spieltage später haben die Burgenländer den Rückstand nicht nur aufgeholt, sondern liegen nun bereits drei Zähler vor Violett und im Torverhältnis (beide -2) gleichauf.

„Wir müssen weiter den Ball flach halten"

Kurzum: Sowohl der SVM als auch die Austria haben eine unheimliche Serie hingelegt, allerdings in unterschiedliche Richtungen. Und weil die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner als Sechster mit einer Serie von vier Siegen am Stück nun als Führender der zweiten Tabellenhälfte am Samstag zum Achten Altach reist, ist sie dort Favorit. Oder doch nicht? Baumgartner zur BVZ: „Du kannst es ruhig schreiben, aber wir sind es nicht.“

Denn: „Wir müssen weiter den Ball flach halten. Außerdem ist es eine nüchterne Feststellung. Altach ist ein direkter Konkurrent um einen Platz im Mittelfeld, das wird ein enges Match. Unser Primärziel ist, nicht zu verlieren. Und wir werden uns personell für dieses Spiel verändern müssen.“

Smail Prevljak, zuletzt gefeierter Doppeltorschütze sowohl in St. Pölten, als auch gegen die Austria, kassierte nach dem Torjubel zum 2:1 gegen die Veilchen seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Logische mögliche Umbesetzung für den Coach auf der Position der Stoßspitze: „Stefan Maierhofer oder Patrick Bürger stehen beide bereit.“ Freilich könnte alternativ auch Markus Pink aus dem offensiven linken Mittelfeld noch nach vorne beordert werden. Dieses Personal-Tetris bleibt dem Chefcoach vorbehalten.

Seidl steht noch nicht bei 100 Prozent

Im Mittelfeld bahnt sich auch eine Veränderung an. Regisseur Jano ist, nachdem er sich gegen die Austria die Schulter ausgekegelt hatte, für das Altach-Spiel mehr als fraglich. „Ich gehe davon aus, dass er nicht zum Einsatz kommt. Jano ist einer unserer besten Spieler, ein echter Stabilisator im Mittelfeld, der nur schwer zu ersetzen sein wird.“

Mögliche Kandidaten für die Position an der Seite von Mario Grgic sind neben Cesar Ortiz (der Innenverteidiger sprang gegen die Austria für Jano ein) noch Flo Sittsam und Philipp Erhardt. Letzterer ist nach seiner überstandenen Bänderverletzung laut Baumgartner „schon voll fit und drängt sich auf“.

Noch nicht bei 100 Prozent steht Manuel Seidl. Er trainiere zwar ebenfalls schon mit, fungiere aber etwa bei großen Spielformen noch vorwiegend als Joker, um noch nicht voll ans Limit zu gehen. Auch Flo Hart wird noch ein wenig brauchen.

„Die haben einige Überstunden gemacht“

Generell sieht die Lage am Sektor der Verletzungen und angeschlagenen Spieler aber sehr gut aus. Dafür seien auch die Personen der medizinischen Abteilung verantwortlich, deren Arbeit der Cheftrainer hervorhob: „Die haben einige Überstunden gemacht und mit den Jungs perfekt gearbeitet. Das trägt Früchte.“

Apropos. Wenn Baumgartner von der Erntezeit spricht, dann kommt auch Smail Prevljak ins Spiel. Der 22-jährige Stürmer aus Bosnien hat mit vier Toren aus den letzten beiden Spielen richtig aufgezeigt. „Es stimmt, er hat einen super Lauf. Smail ist ein sehr guter Fußballer und ein sehr sozialer Mensch, der auch von der Mannschaft super aufgenommen worden ist. Im Herbst war er noch zu ungeduldig, mittlerweile erntet er die Früchte der Arbeit.“

Nicht nur er. Auch andere Akteure seien weiter auf der Überholspur, wie etwa Masaya Okugawa oder auch Julius Ertlthaler. Auch für die im Herbst am sportlichen Abstellgleis stehenden Mario Grgic und Mike Novak (gegen die Austria krankheitsbedingt nicht dabei) drehte sich der Status quo nach der Wintervorbereitung. „Sie haben ihre Chance genutzt. Generell gilt bei uns aber ganz klar: Das Team ist der Star“, sind für Baumgartner diese personellen Rochaden keine große Sache und Teil des Alltagsgeschäfts.

So seien auch etwa ein „Andi Gruber oder Rene Renner“ (beide wurden zuletzt nicht eingesetzt) nun wieder knapp dran. Parat stehen müsse aber sowieso jeder Akteur für den Ernstfall. Samstag Altach, kommenden Dienstag Hartberg im ÖFB-Cup und am Samstag darauf daheim gegen die Admira. Das kommende Programm ist vor allem eines: ziemlich dicht.